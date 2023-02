„Zatímco v minulých letech se uzavírala jedna kolektivní smlouva, letošní jednání bylo složitější. Jednalo se o pěti smlouvách a za účasti hned tří odborových organizací a jejich zastřešujícího sdružení,“ uvedla Pavlína Havlanová, personální ředitelka Sokolovské uhelné a SUAS GROUP s tím, že smlouvy tak poprvé odráží i specifika některých firem a v řadě parametrů se liší. To potvrzuje i Jan Smolka, předseda Sdružení odborových organizací Sokolovské uhelné. „V případě zaměstnanců Sokolovské uhelné se nám podařilo vyjednat pro rok 2023 celkové navýšení tarifních mezd o sedm procent, ke kterým by měly přibýt dvě mimořádné prémie. To v součtu reprezentuje nárůst průměrné mzdy o 13 procent,“ říká. Už v lednu tak zaměstnanci firmy dostali vyplaceno jedno procento z průměrného výdělku za loňský rok.