Výzva k veřejnosti, která se týká dobrovolníků, již by pomáhali nemocnicím, částečně zabrala. V Karlovarském kraji se přihlásila řada zájemců, jen málo z nich je ale zdravotnickými profesionály.

„Dobrovolníci z řad veřejnosti se nám naštěstí hlásí. Bohužel jde hlavně o nekvalifikovaný zdravotní personál. Potřebujeme především sestry na intenzivní péči, které jsou zkušené. Samozřejmě že jsme za každou pomoc vděčni, ale právě kvalifikované sestry jsou teď nejdůležitější,“ říká Jitka Samáková, ředitelka Karlovarské krajské nemocnice (KKN), pod niž spadají dvě krajské nemocnice – Karlovy Vary a Cheb.

Zdroj: NKK

Právě do KKN se konkrétně přihlásilo šest zdravotních sester, ale i osm mediků. Šest z nich je z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, dva pak z Univerzity Karlovy.

„Pomáhá nám i patnáct studentek ze zdravotní školy, ty to ale mají jako praxi, a v jejich případě tak nejdeo dobrovolníky. Vedle nich se nám pak přihlásilo devět zaměstnanců záchranné služby. Abych řekla pravdu, tak ti jsou jedni z nejcennějších, mají totiž vzdělání i zkušenosti,“ pokračuje Samáková. Přiznává, že řadu dobrovolníků by mohla nemocnice zaměstnat jen jako pomocné síly. „Zametače nepotřebujeme. A bohužel nemáme příliš času ani na to, abychom všechny zaučovali, jak se pracuje s plicními ventilátory. Všechny, kteří se nám ale ozvou, samozřejmě kontaktujeme,“ dodává ředitelka nemocnice, jež oslovuje dobrovolníky, kteří se hlásí na linku, již zveřejnil kraj. Někteří zájemci ovšem volají přímo do nemocnice.

Podobná situace je i v soukromé Nemocnici Sokolov. „Co teď potřebujeme, jsou lidé, kteří mají alespoň nějaké zdravotnické vzdělání. Sehnat specializované sestry byl přitom problém i před koronavirem. Síly nám docházejí. Zdravotníky budeme nyní využívat i v odběrovém stanu, který se u nás nově otevírá. Měl být v provozu tři dny, ale nakonec to bude pět dní. Budeme tam tak potřebovat hodně personálu,“ říká Markéta Singerová, mluvčí Nemocnice Sokolov. Nemocnice podle ní přijala dvě sestry, které samy volaly a nabídly své služby. S úklidem pak vypomohou ženy, jež jinak pracují v domu kultury. „Pomůžou nám také čtyři dobrovolní hasiči, kteří budou mít na starosti třeba polohování postelí. Tím se částečně uvolní ruce sestrám,“ uzavírá mluvčí.