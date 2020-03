Nejmenší kraj v republice, a to ten Karlovarský, měl v posledním čtvrtletí loňského roku opět nejnižší platy u nás.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK/Švancara Petr

Vyplývá to ze závěrů statistického úřadu. „Průměrná hrubá měsíční mzda v tomto období činila 31 811 korun, což je o 6,8 procenta více než ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018,“ uvedla statistička Jana Špačková. Za celorepublikovým průměrem tak kraj zaostává o 4 333 korun, nejvíce naopak lidé berou tradičně v hlavním městě, a to 44 237 korun. Karlovarsko má za toto období i další prvenství, došlo v něm k největšímu nárůstu počtu zaměstnanců, a to 1,7 procenta.