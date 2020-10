1 Už nyní je ale jisté, že před novou krajskou vládou stojí obtížné úkoly, s nimiž se nebude lehké vypořádat. Číslem jedna je tak pro tento region hrozba nezaměstnanosti. Koronavirová krize Karlovarskému kraji vyhlášenému lázeňstvím a cestovním ruchem doslova podtrhla nohy a druhá vlna pandemie si začíná vybírat další daň. Chybějící zahraniční klientela postihne především lázeňské hotely a může roztočit spirálu propouštění. Stejný problém čeká kraj při řešení avizovaného propouštění v Sokolovské uhelné kvůli útlumu těžby uhlí. Receptů, jak tuto situaci zvládnout, měly kandidující strany a hnutí hned několik. Lidé práci a možnost rekvalifikace prostě mít musejí.

2 Aby ale firmy Karlovarský kraj přitahoval a rozhodly se v něm podnikat, musí být dokončena dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů. To se zatím příliš nedaří a od roku 2000, kdy kraje vznikly, si na tomto problému „vylámala zuby“ každá krajská vláda. Z dálnice D6 je nyní v provozu 90 kilometrů, v realizaci 15 a v přípravě pak 65. V současnosti se pracuje na přípravě všech zbývajících osmi úseků dálnice D6. Ještě do konce roku bude vypsáno výběrové řízení na stavbu D6 Krupá. V příštím roce budou vypsána výběrová řízení na přeložku u Hořesedel a obchvat Hořoviček.

3 Nová krajská vláda bude muset řešit i zdravotnictví, které z rozpočtu každoročně polyká desítky milionů. Pokud se k tomu připočtou nutné investice do infrastruktury, potřeba ekonomicky postavit zpět na nohy ztrátové mezinárodní letiště a začít konečně s projekty, které kraj sice plánoval, ale zůstaly zatím ležet v zásobníku, pak na to s nadsázkou nebudou krajské vládě stačit ani čtyři roky.

A co považují lídři za největší priority?

Petr Kubis (ANO): „Jsou to noví investoři, školství i komunikace se sousedním Německem.“

Patrik Pizinger (Místní): „Dobře kvalifikovaná a placená práce pro naše obyvatele.“

Markéta Sinkulová Moravcová (SNK1): „Problémů je hodně, půjde jen o to, jak dosáhnout zlepšení.“

Karla Maříková (SPD): „Postavit na nohy cestovní ruch a lázeňství.“

Josef Janů (Piráti): „Covid vzít jako výzvu, která povede k prosperitě.“

Petr Kulhánek (STAN): „Udržet region i bez těžby uhlí a také stabilizace zdravotnictví.“

Karel Jakobec (ODS): „Práce, bydlení a infrastruktura.“

Josef März (Koalice VOK, KVC): „Dobře placená práce, stabilizace krajského zdravotnictví a ekonomiky a také ztráta ega po vstupu na krajský úřad.“