Počet pozitivních případů s covidem v Karlovarském kraji dramaticky neklesá. I během svátků tak lidé musí řešit, kde se nechat otestovat. Podle dostupných informací to vypadá, že na území Karlovarského kraje bude 1. ledna otevřeno jen jedno testovací místo.

"1. ledna bude otevřeno jen odběrové místo v Pomezí. U pracovišť Lab In může ještě dojít ke změně, ale v tuto chvíli jiné informace nemáme," uvedla mluvčí krajského úřadu Jitka Čmoková. Místa označená Lab In spadají pod gesci krajského úřadu, respektive krajské nemocnice.

Na řadu telefonních čísel dalších testovacích míst v kraji se redaktoři Deníku ve středu nedovolali. Například to na parkovišti před karlovarským nákupním centrem Varyáda bude fungovat v letošním roce naposledy 30. prosince. "Na Silvestra i Nový rok máme zavřeno. Otevřeno budeme mít až v neděli 2. ledna, a to od 10 do 14 hodin," informovala zaměstnankyně odběrového místa Andrea Hájková.

K zásadní změně dochází u testování, které běží od začátku pandemie v areálu karlovarské nemocnice. Kvůli výstavbě nového pavilonu, kde bude mimo jiné sídlit transfúzní stanice, se totiž odběrové místo stěhuje do areálu krajského úřadu ve Dvorech. Poslední odběry v areálu nemocnice budou provedeny ve čtvrtek 30. prosince.

Jak upřesnila mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková, přestěhované testovací místo ve Dvorech bude fungovat i nadále systémem drive-in, tedy rovnou z automobilů, stejně jako tomu bylo v prostoru u nemocnice. „Pro naše občany je areál velmi dobře dopravně dostupný a logisticky vhodný. Příjezd označíme dopravními značkami a informačními tabulemi, které budou umístěny už na ulici Závodní, než se vjede do areálu. Vozy budou nasměrovány od krajské knihovny doleva, projedou zadem podél parkovišť k mobilnímu kontejneru mezi zahradním domkem u dětského hřiště a tenisovým kurtem. Zde provedou zdravotníci odběry a provoz plynule může pokračovat dál směrem z areálu ven,“ ubezpečil hejtman Petr Kulhánek.

Odběrové místo u krajského úřadu se zprovozní v pondělí 3. ledna. "Odběry indikovaných osob se budou provádět od pondělí do pátku od 8 hodin. Provoz místa budou zajišťovat zdravotníci Karlovarské krajské nemocnice. Na testy se mohou lidé zaregistrovat prostřednictvím online rezervačního systému​, s rezervací termínu jim ale také pomohou operátoři bezplatné krajské asistenční linky, která je v provozu v pracovních dnech v čase od 10 do 14 hodin na telefonním čísle 800 600 444," dodala mluvčí Pavlíková.