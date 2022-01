Mnoho lidí z regionu má podobné zkušenosti. "Syn se nakazil ve školce. Od něj jsme to postupně dostala celá rodina. Nikdo neměl žádné větší problémy, největší příznaky měl manžel, kterému opakované antigenní i první PCR test vyšel negativně. Bylo jasné, že covid také má, a proto šel na test po dvou dnech znovu. Ten už koronavirus potvrdil," říká Karlovaračka Lucie Neumannová.

"Jenomže tím trable s prokazatelností covidu u nás neskončily. Nákaza se u nás šířila v době, kdy byl Mikuláš, ale to jsme to ještě nevěděli. Na návštěvě byl u nás tehdy můj osmdesátiletý taťka i má sestra se svými syny. Všichni šli následně na testy, všem vyšly negativní. My se s taťkou kvůli karanténě nemohli vidět, denně jsme spolu telefonovali, jenomže najednou začal chřadnout. A jeho stav byl čím dál horší. Pak mi 22. prosince volá sestra, brečí do telefonu, že už neví, co s taťkou. Byl dušný, teploty, zimnice, nechutenství, dělali mu rentgeny, sona, všechno možné, aby se vyloučily ty nejhorší nemoci. A já jí říkám, vezměte ho ještě jednou na PCR. Nechtěla, že to je zbytečné. Přesvědčila jsem ji. Hrozně jsem si oddychla, že mu druhý den vyšel pozitivní nález na covid. Nikdy bych to neřekla, že budu ráda za covid, ale už jsme konečně alespoň věděli, co mu je. Taťka měl přitom koncem listopadu třetí očkování, stejně nakonec dostal zápal plic. Ale nemusel naštěstí do nemocnice," popisuje žena s tím, že najít odběrové místo není v Karlových Varech nijak jednoduché.

Kompletního přehledu odběrových míst v Karlovarském kraji se lidé podle ní nedočkali ani po dvou letech od začátku pandemie. Tři fungují pod Karlovarskou krajskou nemocnicí a je možné je dohledat přes rezervační portál. Další spadající pod různé soukromé společnosti si musí zájemce vyhledat přes internet a nebo se o nich dozví z doslechu.

Už několik měsíců například funguje testovací centrum před karlovarským obchodním centrem Varyáda. Kvůli jeho poloze ví o něm mnoho lidí. Místo navíc, jak potvrdila jeho zaměstnankyně Andrea Hájková, obslouží lidi i bez předešlé rezervace. "Není proto divu, že se tu u nás tvoří fronty. Někteří lidé bývají hodně nepříjemní. A já se jim ani nedivím. Ale musí zkrátka pochopit, že pokud nemají rezervaci, mohou u nás také čekat," vysvětluje Hájková.

Pokud člověk přišel do kontaktu s pozitivním, může si sám vyplnit formulář k žádance a nebo ji vystaví lékař. "Žádanka je pak vložena do systému, a je přístupná ve všech odběrových místech po republice. Neznamená to ale, že by tím byl člověk automaticky objednán na testování. To mnoho lidí neví. Zájemce pak k nám přijde a pokud u nás ještě nebyl, musíme s ním vyplnit registraci. Ta se spáruje se žádankou," pokračuje zaměstnankyně centra u Varyády. Proto to občas u odběrového místa může trvat.

"Největší nápor míváme po testování ve školách. Teď navíc lidi začínají jezdit na dovolenou do Alp, kde mnohdy vyžadují negativní PCR testy," konstatuje. Vzpomíná na poměrně kuriózní případ, kdy k centru naráz dorazila velmi početná rodina, která přišla do kontaktu s jinou rodinou, kde byl nakažený. "Bylo jich asi třináct, opravdu jich bylo hodně. Nikdo z nich ale u nás před tím nebyl, nikdo tedy nebyl registrovaný, a tak jsme najednou registrovali takto početnou rodinu. Celá skončila v karanténě," dodává pracovnice centra.