Burger King a nebo jiný fastfoodový řetězec. Jedna z těchto značek by mohla mít svou novou provozovnu v Karlových Varech poblíž Tuhnického mostu, konkrétně na ploše, kde ještě do začátku letošního roku stál Nábytek Na Rozcestí. Přízemní budovu nábytku ovšem v březnu rozebraly bagry a areál srovnaly se zemí. Prodejna se přestěhovala do sousedního domu. Pozemky nyní patří pražské developerské společnosti Zenexto Retail 1 s.r.o. Už na jaře Deník získal informace, že noví vlastníci by tam chtěli postavit právě Burger King. Jenomže půlrok utekl a s pozemkem se za měsíce neudělalo nic. A jak potvrdil redakci jednatel společnosti Zenexto Retail 1 Firaz Muinov, ještě nějakou dobu potrvá, než se tam něco postaví.