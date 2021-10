Zde měl dvě exhibiční jízdy a sklidil ohromný aplaus. Řeč je o teprve sedmiletém Tobiášovi Slobodovi z Kraslic. Ten se, stejně jako jeho otec, věnuje stunt ridingu neboli motocyklovému kaskadérství. To patří v posledních letech mezi progresivně rostoucí sportovní odvětví, které přináší divákům nevídanou adrenalinovou podívanou.

Ostravu si malý jezdec takzvaně osahal už minulý rok kdy doprovázel svého tátu, který závodil. "Hodně lidí, když zjistí, že pojede sedmiletý kluk, tak se na něj moc těší a jsou zvědaví. Je to v tomhle mladém věku trošku jiné, než když jezdíme mi dospěláci. Prostě to vypadá úplně jinak, když na tom sedí kluk v sedmi letech," říká otec Jaroslav.

Letos se přihlížející těšili na to, že jim mladý jezdec už ukáže jízdu po zadním kole. A ukázal. Zatím sice s pomocnými kolečky, aby nepadal do strany, ale základ je jet po zadním kole v mrtvém bodě. Jde o to zkoordinovat ruku na plynu se zadní brzdou. Dát tam na začátku hodně plynu, aby se s ním motorka vůbec zvedla. Vše vypadá hodně jednoduše, ale ten, kdo si to někdy zkusil ví, že to není žádná sranda.

"Na jaře si to sem k nám na západ přijela zkusit motorkářka Lucka z Prahy. Byla zvědavá, zdá to s pomocnou konstrukcí a kolečky dá. Odjížděla po dvou hodinách čistého ježdění úplně zničená. Modřiny na rukou i stehnech. Ale odjela s dobrým pocitem, že si to mohla vyzkoušet," konstatuje Jaroslav Sloboda.

Dalším trikem, který sedmiletý motorkář zvládá, je jezdí ve stoje na sedačce v minimální rychlosti. A dokonce si při ní začíná jednou nohou na řídítku zatáčet právě dyž stojí na motorce. Jinak má i dost nových triků bez přídavných koleček. "Hodně mě baví jízda bez držení řídítek. Už se mi skoro povedlo udělat jedno kolečko," říká Tobiáš. Zároveň dodává, že ho také baví dělat hodně smyků. Jeho otec reaguje poznámnkou, že nyní bude muset téměř po každém tréninku přezouvat pneumatiky nejen na své, ale i na synovo motorce.

"Baví mě i rychlá jízda, kdy to rozjedu na jedničku a pod plným plynem si to řadím až na čtyřku," přidává další ze svých libůstek malý jezdec.

Právě kvůli řazení změnil motorku s automatem za tu s řazením. "Ale jde poloautomat bez spojky, tím pádem není úplně jednoduché ji bez ty spojky postavit na zadní kolo," popisuje techniku otec. Jízdu po předním kole zatím ještě nezkouší. Na motorce je trochu nebezpečná. Nebyl by to ale Tobiáš, aby se ji neučil alespoň na kole.

Sezóna pomalu končí a rodinnou dvojici čeká ještě jedna akce v Brně. A při té se bude dokonce pomáhat ostatním. "Chtějí, abychom udělali show pro 5.rocnik akce Motorkáři pomáhají dětem. Bude tam i duo Vandráci Vagamundos, Pavel Liška a Honza Rewai. No a pak už se mužem připravovat na příští sezónu. Ta by měla mít v Čechách pět závodů, kde se budou sčítat body jako v šampionátu. Hned ten první bude opět v Brně na výstavě motorek, kterou navštíví za víkend až 50 tisíc lidí.

"Je tam top atmosféra. K tomu bych chtěl ještě s Tobíkem stihnout i závod v Polsku, v Německu a opět na Slovensku. Na jaře chtějí jezdit v nedaleké Rotavě. A určitě domluvit show u nás v rodných Kraslicích, protože se spousta lidí ptá, kdy tu něco uděláme," říká Jaroslav.

Ten už jednu šou v Kraslicích měl, ale tehdy ještě bez syna. Vše bude záviset na kovidové situaci.

"Čeká nás nabitá sezóna. Musíme se na ni pořádně připravit a sehnat pro nás nějakou finanční podporu. Nějaký ten sponzoring by nám hodně pomohl, protože tenhle motorsport není úplně levný," dodává otec mladého motorkáře.