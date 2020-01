Záměr otevřít ji byl už pro letošní školní rok, ztroskotal však na přijímacích zkouškách. Řada zájemců je neudělala. Zájem mezi deváťáky je velký i letos. „Zatím evidujeme přibližně 60 přihlášek ke studiu v Sokolově,“ potvrdil Petr Tatalák, náčelník učební skupiny managementu a tělesné výchovy ze školy v Moravské Třebové. „Chceme otevřít jednu třídu prvního ročníku oboru strojírenství s minimálně 15 a maximálně 30 studenty,“ doplnil.

I zájemci o studium v Sokolově dělají přijímací zkoušky v Moravské Třebové. Musí projít testem z českého jazyka a matematiky a pak dvěma disciplínami z tělesné výchovy. Děvčata a kluky čeká běh na jeden kilometr, holky potom šplh na tyči a chlapce shyby. Právě přijímací zkoušky vystavily v loňském roce potenciálním zájemcům o studium stopku. Podle slov Petra Tataláka ale nebyly kamenem úrazu fyzické testy, ale český jazyk a matematika. Připouští, že fyzická připravenost žáků je čím dál horší, ale jak potvrdili současní studenti školy, fyzické testy se zvládnout dají. „Předem jsme věděli, z čeho se budou skládat, tak se na to dalo připravit. Když člověk chce, tak se to dá zvládnout, není to nastavené tak vysoko,“ říká studentka čtvrtého ročníku Štěpánka Doležalová.

„V průběhu těch čtyř let bych se bez toho neobešel, kdybych nebyl fyzicky připravený,“ doplnil ji spolužák Martin Blažek. Oba studují v Moravské Třebové a do Sokolova přijeli v rámci náborové akce. Na tu se svou maminkou dorazil z Plzně i Andrej Kusý. „Baví mě partyzánství, les, zbraně, akční život,“ svěřil se Andrej. „Nejdřív jsem se nad tím tak trošku pozastavila, ale zjistila jsem si hodně informací o škole a myslím, že to je dobrá volba,“ doplnila jeho maminka.

Na ISŠTE funguje už pobočka policejní střední školy, otevření té vojenské ředitel Pavel Janus vítá. „Je to odborná technická škola strojírenského zaměření. Bude jediná v republice,“ uvedl ředitel ISŠTE. Pro vojáky jsou připraveny dvě učebny a dva kabinety ve 4. podlaží a rovněž prostory na internátě v administrativní budově Sokolovské uhelné. Zahájení školního roku se bude konat v Moravské Třebové, kde i sokolovští studenti stráví první měsíc školního roku. Pak se přesunou do Sokolova. Výuku odborných strojírenských a všeobecných předmětů zajistí učitelé z ISŠTE. „A pak tu bude skupina na vojenskou profesní přípravu, vojenskou výzbroj a speciální tělesnou přípravu z Moravské Třebové,“ konstatoval Petr Tatalák.