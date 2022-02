Ale není tomu tak. Integrovaná škola totiž pořádá každý rok na Valentýna takzvaný Červený den. A letos k tomu spontánně přidali ještě jednu věc. Byl to živý řetěz ze školy až na most lásky.

Kolemjdoucí, kteří mířili na most lásky, aby tudy jen prošli se nestačili divit. Řad z nich se zastavovala a živý červený řetěz, který utvořili studenti zdejší integrované školy, si fotila. "Už dlouho jsem neviděla tolik šťastných mladých lidí pohromadě. Úsměvy, mávání, srdíčka bylo to krásné," říká jedna z kolemjdoucích.

Radost ze spontánnosti svých žáků měl i ředitel školy Pavel Janus. "V tento den každoročně soutěžíme o nejčervenějšího učitele, žáka i kolektiv. Ve vestibulu prodávají studenti živé i papírové kytky, srdíčka či zamilované vzkazy. Řadu věcí si sami vyrábějí. Je to aktivita jejich studentských reálných firem. Cílem je naučit se reálně podnikat. Chtějí také ukázat, že lidé mají žít také hezky a ne se jen mračit. Letos jsme poprvé zkusili i živý řetěz. Zorganizovali si to sami a podařilo se. Účastnilo se přes 300 studentů," řekl ředitel školy Pavel Janus, který si osobně prošel celý řetěz ze školy až na most lásky, kde studenti připevnili zámek za celou školu a ředitel hodil klíč do řeky Ohře.