Měla to být zřejmě poslední příležitost, jak prezentovat veřejnosti před volbami úspěch vedení Karlových Varů. Město totiž plánovalo do poloviny září zprovoznit alespoň část právě budované Náplavky v Tuhnicích, protože celá tato investiční akce bude hotová až během listopadu. Částečné otevření se ovšem pravděpodobně do komunálních voleb, které se uskuteční už příští víkend, ale konat nebude. Na vině je totiž nepříznivé počasí. "Konzultoval jsem to. Terén je po vytrvalých deštích z uplynulých dnů hodně promočený, a kdybychom tam nyní pustili lidi, tak by ho mohli poškodit a na jaře bychom to všechno dělali znovu. Ještě uvidíme, ale pokud bude o víkendu pršet, jak meteorologové slibují, tak Náplavku neotevřeme," informoval v pátek odpoledne náměstek primátorky Petr Bursík (ODS).