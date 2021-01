Zatímco lékaři a zdravotnický personál v Karlovarské krajské nemocnici (KKN) bojují s covidem, kraj rychle řeší obsazení vedoucích orgánů tohoto největšího zdravotnického zařízení v regionu.

Členové předsednictva i dozorčí rady totiž rezignovali, a kdo usedne na jejich místa, bude známé už 25. ledna. Komise vybere ty nejlepší, kteří se do výběrového řízení do představenstva KKN přihlásili.

Hovoří se i o návratu Luďka Nečesaného, a to na post krizového manažera. Jako generální ředitel působil v KKN v letech 2011 až 2013. Tehdy byla krajská nemocnice v hluboké ztrátě, v roce 2011 se propadla do minus 131 milionů korun. Úkolem Luďka Nečesaného přitom bylo KKN hospodářsky stabilizovat.

Podle Josefa Märze, uvolněného krajského zastupitele pro zdravotnictví, sice není návrat Luďka Nečesaného nyní aktuální, ale proti by nebyl. „Je schopným manažerem,“ zdůvodnil svůj souhlas.

Luděk Nečesaný uvedl, že zatím žádnou nabídku z Karlovarského kraje neobdržel, ale připustil, že by ji neodmítl. „Záleželo by na mnoha okolnostech, ale motivace to pro mě je,“ dodal.

Pokud by byl Luděk Nečesaný skutečně jmenován krizovým manažerem KKN, pak by čelil kritice krajské opozice. Například pro krajskou zastupitelku Janu Mračkovou Vildumetzovou (ANO) by bylo jeho angažmá takřka nepředstavitelné. „To by snad kraj nemyslel vážně,“ uvedla Mračková Vildumetzová. Krajský uvolněný zastupitel pro zdravotnictví Josef März (Volba pro kraj) včera také dementoval zprávy, že se chce přihlásit do výběrového řízení na člena či předsedu představenstva KKN, pod niž spadají nemocnice v Karlových Varech a Chebu. „Dostal bych se do střetu zájmů a nikdy nebylo mým snem nemocnici řídit,“ vysvětlil. Krajská rada, která supluje valnou hromadu Karlovarské krajské nemocnice, měla včera na programu i zvolení členů dozorčí rady KKN. Někteří byli podle Josefa Märze vyměněni, jiní dovoleni, protože dozorčí rada byla pro nedostatek členů nefunkční.