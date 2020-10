Svůj podíl na počtu zraněných a mrtvých má tragická nehoda, která se stala letos v červenci u Perninku na Karlovarsku. Jeden z vlaků jel z Karlových Varů, druhý z Johanngeorgenstadtu. Vlaky se měly křižovat na nádraží v Perninku. Místo střetu se nachází v nepřehledné zalesněné oblasti, takže strojvedoucí se viděli až na poslední chvíli a ke střetu došlo téměř v plné rychlosti. U Perninku zemřeli dva lidé a čtyřiadvacet jich bylo zraněno, patnáct lehce a devět těžce.

NEHODY NA PŘEJEZDECH

Oproti tomu, ale ubylo nehod na železničních přejezdech. „V Karlovarském kraji je celkem 319 železničních přejezdů,“ informoval mluvčí Správy železnic Marek Illiaš. Od ledna do září loňského roku se stalo na přejezdech v Karlovarském kraji pět nehod, při kterých nebyl nikdo usmrcen a tři lidé byli zraněni. Ve stejném období letošního roku se staly v kraji jen dvě kolize, při nichž nikdo nezemřel a dvě osoby byly zraněny.

Zdroj: Deník

POMOHLO LEPŠÍ ZABEZPEČENÍ

Správa železnic se snaží o co nejrychlejší zabezpečení železničních přejezdů. V minulosti se ho už dočkal železniční přejezd v Milhostově u Mariánských Lázní, kde byly původně jen výstražné kříže. A právě tento přejezd byl jedním z těch, kde byly nevyhovující rozhledové poměry. Náklady na instalaci světelného přejezdového zařízení dosáhly zhruba dvaceti milionů korun. Opravy se dočkalo také zabezpečovacízařízení na přejezdu ve Františkových Lázních. I tam se po kompletní rekonstrukci zvýšila bezpečnost železniční a silniční dopravy. Náklady dosáhly 5,5 milionu korun. Částka byla nižší, protože přejezdové zabezpečení se závorami tam bylo už v minulosti, takže se pouze modernizovalo. Výstražná světelná znamení se objevila také na železničním přejezdu na silnici, která vede na Luby u Chebu. „Právě u tohoto úseku to bylo opravdu více než vhodné,“ řekl řidič nákladního vozu Martin Hovorka. „Když jsem jel s náklaďákem musel jsem si najet do protisměru, abych vůbec viděl a i tak mi to někdy připomínalo ruskou ruletu,“ konstatoval řidič, který přes přejezd jezdívá často.

PLÁNUJÍ SE DALŠÍ INVESTICE

V druhé polovině roku 2022 by se měl závor dočkat přejezd Tršnice – Luby u Chebu nebo přejezd na trati Karlovy Vary dolní nádraží – Potůčky. Dosud je také pouze výstražnými kříži zabezpečen přejezd na trati Rakovník – Bečov nad Teplou. Během následujících let plánuje Správa železnic zabezpečit přejezdy na této trati světelnými zabezpečovacími zařízeními. Závor se pak dočká také přejezd Františkovy Lázně – Hazlov.

POMOCI MAJÍ I VIDEA

Velkou roli v oblasti bezpečnosti na místech křížení silnice se železnicí hraje prevence. Téma správného chování na přejezdech se objevilo v obou dílech preventivně-bezpečnostního filmu Správy železnic To nedáš! „Během loňských prázdnin jsme se věnovali přejezdům také v některých bezpečnostních videích, která byla inspirována skutečnými událostmi,“ řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. „Záběry z nich jsme vždy zakomponovali do hraných scének, které ukazovaly riskantní chování v prostředí železnice. Na jaře jsme zveřejnili na našich sociálních sítích edukativní videa s návody, jak správně postupovat při jízdě přes přejezd. A tímto stále aktuálním tématem se budeme zabývat i v dalších bezpečnostních videích, která připravujeme,“ dodal.