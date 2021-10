Právě nízká volební účast může například podle neúspěšného kandidáta za ČSSD za Karlovarský kraj Tomáše Svobody za propad jejich strany ve volbách. "Samozřejmě, že za náš neúspěch může celostátní situace, ale co se týče našeho kraje, minusy tu vidím i ve velmi nízké účasti a také ve zdejší skladbě obyvatelstva," uzavřel lídr ČSSD Karlovarského kraje.

Obálek do parlamentních voleb se přitom v Karlovarském kraji vydalo letos o mnohem více než před čtyřmi roky. Sama ředitelka Českého statistického úřadu v Karlových Varech Jaroslava Šenitková konstatovala, že komisaři mělo letos o mnoho více práce než v roce 2017. Zatímco před 4 roky se odevzdalo 123 034 obálek, letos to bylo 131 056, což je o 8022 více.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.