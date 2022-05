Sezóna je totiž na vrcholu a není den, kdy by nebyli v terénu. Jak nám řekl ornitolog Karel Makoň, na některých, jimi od roku 1997 sledovaných, lokalitách byli příjemně překvapeni. Ovšem je i dost dříve obsazovaných hnízd prázdných, nebo počty mláďat jsou zoufale nízké.

„Naší nejmenší sovou žijící v rozsáhlejších lesních komplexech je kulíšek nejmenší. Samičku hnízdící v dutině smrku původně vytesané strakapoudem velkým se nám podařilo odchytit nedaleko Města Touškova a okroužkovat v pátek v podvečer. Po dlouhé době kroužkoval kolega Miloš Paisker zase tuto naši zajímavou sovičku, jejíž populace se v českých lesích oproti předešlým rokům poměrně zvedá,“ uvedl ornitolog a ochránce zvířat Karel Makoň.

Medvědí česnek je na Tachovsku v plném květu, zde ho je nejvíce na západě Čech

Největší u nás žijící sova a opak kulíška je výr velký. Podle pozorování ornitologů ale populace výra velkého na území Plzeňského kraje dlouhodobě klesá, a tak výr velký je na lokalitách čím dál vzácnější. „Důsledkem poklesu populace výrů je rušení v době sezení sov na vejcích, způsob jeho hnízdění na zemi, doprava, dráty el. vedení a změna krajiny. Proto jsme měli obrovskou radost, když jsme v sobotu na jednom hnízdě našli, a s kolegou Pavlem Steinbachem kroužkovali, celkem tři výří mláďata,“ poukázal s tím, že tři mláďata jsou vzácností, letos navíc všude jinde je mládě jedno či žádné. To, že letos na této lokalitě mají výři mláďata tři, bude nejspíše tím, že hnízdí hned vedle skládky odpadu Vysoká, odkud nosí mláďatům výhradně jen potkany. „Proto také tato mláďata jsou ve velmi dobrém výživném stavu, výborné kondici a všechna přežila.“

Mládě výra na Tachovsku je nejmenší z kroužkovaných

Pravidelně několik let vyvádí výr velký mladé u Plané na Tachovsku. Ale minulé dvě hnízdní sezóny bylo hnízdo prázdné, letos odrostlo jedno mládě. „Mladý výr velký kroužkovaný námi na Tachovsku v tak dobré kondici nebyl. Na hnízdě byl sám, a kromě peří ze sojky a zbytků ježka jsme na hnízdě nic dalšího nenašli,“ popsal situaci.

Na zmrzlé muže často pokryl tulipány v Přimdě sníh, říká zoolog Evžen Kůs

Nejhůře na tom jsou letos puštíci

„Tato naše poměrně běžná středně velká sova hnízdící v dutinách a námi pověšených budkách se letos moc nepředvedla. Většina budek je prázdná, a když už v ní něco je, tak je to jedno, maximálně dvě mláďata. Důkazem je i jedno mládě puštíka obecného kroužkované v naší budce v polesí Doubí za Seneckým rybníkem. Jedno mládě a jedno vejce u sovy, která může mít až 6 mláďat, je docela málo,“ vylíčil ornitolog Makoň a dodal, že v monitoringu, kontrole a kroužkování sov pokračují i nadále, do poloviny května by měli zkontrolovat mnoho dalších lokalit výskytu a hnízdění.