Dále ze zveřejněných údajů z výzkumu Českého statistického úřadu vyplývá, že z celkových výdajů na výzkum a vývoj připadalo 90,6 % na běžné výdaje a 9,4 % na výdaje investiční. Podíl vynaložených finančních prostředků na výzkum a vývoj na regionálním hrubém domácím produktu činil v roce 2020 v našem kraji pouze 0,3 %, což je dlouhodobě nejnižší podíl mezi všemi regiony ČR.

Převážná většina finančních prostředků na výzkum a vývoj v našem kraji byla poskytnuta z podnikatelských zdrojů (240,6 mil. Kč, tj. 97,6 % všech výdajů). To představuje meziroční pokles o 25,6 %. Z dlouhodobého hlediska však tyto výdaje vykazují rostoucí tendenci a za posledních pět let doznaly nárůst o 40 %. Výzkum a vývoj v Karlovarském kraji byl financován také z vládních zdrojů, a to částkou 5,8 mil. Kč. Meziročně tak doznala vládní podpora výzkumu a vývoje v našem kraji významný nárůst, a to více než čtyřnásobný.