Lidé si na nestálost počasí, při němž několik dní za sebou neprší, stěžují i v Karlovarském kraji. Meteorologové potvrzují, že dny s nejdelším slunečním svitem jsou na Moravě, popřípadě Slovensku. Stav povrchových i podzemních vod je ale v Karlovarském kraji výborný.

"Jediné, čemu se letos opravdu daří, je tráva. Jinak příroda celou dobu doháněla zpoždění, ve skleníku hrozně moc věcí pohnilo, chytilo plíseň. Letošní léto je nic moc," říká dlouholetý zahrádkář Ladislav Fedor z Mokřin. Meteorologové říkají, že v tomto regionu je jakýsi návrat k normálu.

"Zvykli jsme si v předchozích několika letech na hezké počasí. Nyní je zde však to, co má být. Spodní i povrchové vody jsou na zhruba 80 procentech. To tu nebylo 15 let," říká pozorovatel počasí ze Šindelové Rudolf Kovařík. Dlouhodobě sleduje i přírodu a říká, že je zaděláno na dobrý rok. Současné počasí totiž nepřeje ani kůrovci. Zpočátku byla podle něj příroda zpožděná až o 20 dní. Nyní jsou to čtyři pět dní a někde dohnala deficit už zcela. Komu však může dělat podobný ráz počasí vrásky na čele, jsou zemědělci. "Není tři dny v kuse hezky a nemají kdy sklidit pícniny," říká Kovařík. Voda v kombinaci s nočním a ranním chladem nepřeje zatím ani houbařům. "Něco se dá najít, ale ty pravé houbařské žně to ještě nejsou," potvrzuje Simon Lorenz, který vyrazil s košíkem do okolí Počátek na Kraslicku.