Přes deset tisíc obyvatel Karlovarského kraje už hledá práci. K poslednímu červnu letošního roku se míra nezaměstnanosti dostala na 5,1 procenta. Jak informovala Jana Špačková z Českého statistického úřadu v Karlových Varech, za jediný měsíc se tak nezaměstnanostv kraji zvýšila o 3,3 procenta. „To představuje druhý nejvyšší nárůst v celé České republice, na prvním místě je Praha, kde se nezaměstnanost během jednoho měsíce zvýšila dokonce o 7,8 procenta,“ upřesnila Špačková.

Skokový nárůst v počtu lidí bez práce mezi květnem a červnem se projevil ve 40 okresech. Zatímco celokrajská míra nezaměstnanosti se zvýšila o zmiňovaných 3,3 procenta, v okresním srovnání je na tom nejhůře Karlovarsko. „Meziměsíční nárůst v okrese Karlovy Vary je 7,3 procenta,“ vysvětlila analytička Špačková.

Žen je mezi uchazeči o zaměstnání jen o něco více než mužů. Průměrný věk člověka bez práce je 42 let, přičemž mezi uchazeči o zaměstnání převládají lidé ve věkovém rozmezí 55 až 59 let. „Co se týče dosaženého vzdělání, největší podíl mezi lidmi bez práce mají ti se základním vzděláním nebo ti, kteří nemají ani to. Tato skupina tvoří téměř polovinu všech uchazečů, konkrétně 42,6 procenta,“ doplnila.

Velký nárůst zaznamenali statistici také z pohledu krátkodobě nezaměstnaných. „Čtyřicet šest procent uchazečů o práci jsou lidé, kteří se zaevidovali na úřadech práce do tří měsíců od ztráty zaměstnání. Ve srovnání s koncem letošního února je to prudký nárůst, celkově je to o 56,1 procenta,“ konstatovala. Zatímco na konci února těchto lidí bylo 2994, na konci června už to bylo 4673.

Důvodem těchto nelichotivých statistik je koronavirová krize, která silně postihla Karlovarský kraj. Ten je závislý na cestovním ruchu a právě v tomto oboru přišla řada lidí o práci. „Pracovala jsem jako pokojská v menším hotelu v Karlových Varech, který se zaměřuje hlavně na ruské klienty. Hotel zavřel v březnu a ještě neotevřel. A já tak přišla o práci,“ svěřila se Karlovaračka Lucie, která si nepřála být jmenována. „Mám malé dítě, tak jsem to ze začátku vyřešila tím, že jsem dostala ošetřovné. Pak ale syn nastoupil do školy a já přišlao nárok na tyto dávky, a i já skončila na pracáku. Už se ale nějaké nabídky rýsují, tak snad bude lépe,“ uzavřela.