Neznámí „hrdinové“ uřezali májku, která ležela na zemi

Je to smutné a je to k neuvěření. Co k tomu dodat? Udělal to duševně chorý člověk, závistivec, hlupák? Přesně takové reakce zazněly včera od lidí v Jindřichovicích na Kraslicku.

Májka v Jindřichovicích | Foto: Deník / Roman Cichocki