Už neodmyslitelně patří k hradu Hauenštejn noční prohlídky. Už 16. sezonu se konají pod taktovkou karlovarského divadelníka Viktora Braunreitera. Právě on může za to, že se na noční prohlídky lidé opakovaně vracejí, a dokonce sem díky nim přijíždějí až z daleka. Je si toho dobře vědom i majitel Horního hradu Pavel Palacký.

Letos byly noční prohlídky do hornohradského kulturního programu zařazeny jen tři, jedna je ještě připravena na začátek října. Druhá se konala tento pátek a i přes nevlídné počasí sem dorazilo přes stovku lidí, kteří se navzdory dešti vydali po okolí hradu lační vyslechnout poutavé a zábavné vyprávění. A neprohloupili. "Podle naší hradní aplikace má začít pršet až v deset. Musíme to stihnout do této doby, jinak tu všichni zemřeme," přivítal hosty vybavené loučemi Braunreiter na hradě a pak se s nimi odebral do podhradí. "Nevím o hradu vůbec nic. Ale vím kdo, kde, s kým a proč. A tom vám dnes budu vyprávět," pokračoval průvodce prohlídky, jejíž část v okolí hradu trvá asi šedesát minut.

Program kompletní prohlídky je naplánován cca na tři hodiny a je opravdu bohatý. Po menší přestávce následuje šermířský turnaj skupiny Mortis, po němž návštěvníky zavede Braunreiter do interiéru hradu. V samotném závěru vidí lidé ohnivé vystoupení skupiny Cadentis.

"Kvůli Viktorovu nabitému programu jsou letos noční prohlídky jen tři, má hodně práce v chebském divadle. Jsme rádi, že s námi už šestnáct let spolupracuje, protože lidé se sem vracejí díky němu," konstatoval hradní pán Pavel Palacký. "Hauenštejn je jeho srdeční záležitost. Byl to právě náš hrad, kde začínal ve své kariéře ještě jako mladičký moderátor akcí pro děti. Dnes sem lidé jezdí za ním a má tu svůj fanklub. Dokonce je zván jako moderátor na firemní akce, které se tu pořádají. Jednou z nich je například říjnové setkání firmy Korunní, která si ho vysloveně vyžádala," poznamenal Palacký.

Divadelníka zájem o jeho osobu samozřejmě těší. "Jsem za to pochopitelně rád. Je příjemné slyšet, že jsou lidé na noční prohlídce poněkolikáté. Rekord je snad pojedenácté. Rodiny mívají naše noční prohlídky jako tradici. Velmi milé je vědět, že prohlídky v terénu dávají i lidé, kteří nejsou právě pohybliví. Právě to se stalo na poslední prohlídce, na níž přijela paní o holi, která se léčí v Jáchymově. Doslechla se o této akci a chtěla ji zkrátka vidět," svěřil se divadelník, který baví lidi i na prohlídkách v Karlových Varech či Lokti. Cíleně za nimi přijela letos za Braunreiterem rodina až z Olomouce.

"Šestnáct let je opravdu dlouhá doba, ale na Horním hradě rozhodně končit nechci. I když je scénář prohlídek v podstatě daný, žádná není stejná, protože návštěvníci jsou jiní. Pavel Palacký mi dal volnou ruku, umožnil mi si všechno vymyslet a v tom je ohromný prostor. Samotného mě prohlídky baví, baví mě komunikovat s lidmi a pružně reagovat na dané situace, které se během prohlídek vyvíjejí," uzavřel divadelník.