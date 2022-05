Naopak nejméně by jich mělo žít v Nových Hamrech na Karlovarsku. Statistiky je však nutné podle lidí z Nové Vsi brát s rezervou. Čím méně obyvatel, tím více mohou být totiž čísla zavádějící. Stačí jedna rodina se čtyřmi dětmi, která vše takzvaně rozhodí. „To jste si asi spletl obec. Když přiveze autobus děti ze školy z Bečova, vystoupí jich tak šest, víc ne. Převažujeme tady my senioři,“ směje se u konzumu v Nové Vsi chlap s pivem v ruce.

Podle starosty Nové Vsi Pavla Straky může být důvodem fakt, že jsou tam děti hlášeny, ale nežijí tu. U obce se 138 obyvateli je to pak znát. „Mají u nás hlášený trvalý pobyt, ale žijí třeba v Mariánských Lázních či Sokolově,“ hledá možné nesrovnalosti starosta. Tento názor by vysvětloval i fakt neustále se opakující nejnižší volební účasti při jakýchkoliv volbách. „Dříve zde byly plné bytovky rodin, ale co skončily Státní statky, je jedna z nich už zcela prázdná. Dřív na statku pracovalo 50 až 60 lidí, dnes jsou soukromé a je jich tam všehovšudy pět. Ale začíná se tady stavět, přibývají rodinné domky,“ popisuje současnou situaci v Nové Vsi pivař u konzumu.

I on souhlasí se starostou v tom, že jsou v obci někteří lidé hlášení, ale už v ní nežijí. „Dříve to bylo jiné. Byla zde škola, školka, a dokonce jesle, a pro zaměstnance dokonce i jídelna. To bylo před revolucí v roce 1989 a ještě chvíli po ní. Pak se rozpadly statky a lidi neměli kde dělat, tak šli jinam,“ míní. „Když jsem sem přišel v roce 1979, tak jsem myslel, že jsem v pohádce. Před paneláky všude rozkvetlé kytky, na zemi jste nenašel ani popel z cigarety. Dnes je tu mrtvo. Mně se tady ale líbí moc a neměnil bych. Do města bych nešel ani za nic,“ tvrdí místní senior.

Na druhém místě za Novou Vsí je ve statistikách Chodov. Tam už lze říci, že jde o město s největším podílem dětí do 14 let. Leží také v okrese Sokolov a žije tam přibližně 13 tisíc obyvatel. Statistiky jsou tak mnohem přesnější. Uvádějí, že podíl dětí do 14 let tvoří ve městě 23,1 procenta. To jsou bezmála tři tisíce dětí.

Město chce dokonce po zhruba dvaceti letech opět zahájit bytovou výstavbu zcela ve své režii. Rozhodnutí přichází krátce poté, co zveřejnilo záměr připravit stavební parcely pro zhruba 40 rodinných domů. Chodov tak začíná řešit jeden z nejpalčivějších problémů mnoha měst, a to bydlení.

„Letos bychom projekt připravili, v příštím roce nakreslili a přespříští rok bychom rádi začali stavět,“ nastínil postup starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že hlavním investorem by bylo město.

Vedení města tvrdí, že nová výstavba v Chodově je jednou z reakcí na vylidňování města a je součástí právě dokončeného strategického plánu, jehož postupná realizace by měla Chodov zatraktivnit, udržet tak obyvatele a popřípadě přilákat nové.

Na opačném konci žebříčku statistik jsou horské obce Horní Blatná a Nové Hamry na Karlovarsku či Vojtanov na Chebsku. Nové Hamry uzavírají žebříček statistik s poměrem 9,6 procenta dětí z celkových 314 trvale hlášených obyvatel, což je zhruba 30 dětí do 14 let.