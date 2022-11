Zatímco předchozí vedení města Ostrov dávalo výškové hale, která má vyrůst v bývalém areálu Škodovky, dnešním Panattoni, zelenou, to nové ji zamezilo klauzulí v koaliční smlouvě. Potvrdil to nový radní, lídr hnutí Ostrov, domov můj Jiří Netrh.

Výšková hala se přitom stala jádrem sporu mezi ostrovskou radnicí a památkáři, kteří kritizovali, že objekt zastíní památku Rudou věž smrti, která je navíc na seznamu UNESCO. Aby mělo vedení Ostrova jasno, co si o tom myslí veřejnost, konalo se v polovině února letošního roku veřejné referendum. Jenomže to nakonec nebylo platné, protože se ho účastnilo ani ne 19 procent voličů. Na základě toho tak městský úřad zahájil změny územního plánu, protože parametry výškové haly nebyly v souladu s povolenými podmínkami výstavby. Hala má totiž dosahovat 22,5 metru, přičemž územní plán dovoluje budovy v této části města jen do výšky 15 metrů. Sporu mezi ostrovskými úředníky a památkáři se nakonec ujalo ministerstvo kultury, které mělo v dohodovacím řízení rozhodnout o konečné podobě haly. Řízení je kvůli klauzuli v koaliční dohodě nyní zastaveno.

"Do koaliční smlouvy jsme si dali podmínku, že hala takového rozsahu se v areálu Panattoni stavět nebude. Zatím toto rozhodnutí není pravomocné, protože ho musí ještě oficiálně schválit nové zastupitelstvo města," reagoval Netrh, který zároveň potvrdil, že zamezení výškové haly bylo hlavním důvodem, proč šlo hnutí Ostrov, můj domov do voleb. Kandidovalo poprvé, a uspělo.

Zástupci Panattoni si z tak radikální změny v přístupu ke stavbě výškové haly zatím těžkou hlavu nedělají. "O podmínkách nové koaliční dohody víme. Chceme se ale s novým vedením ostrovské radnice sejít a budeme chtít o nové situaci jednat. Záležitost navíc musí schválit zastupitelé," reagoval mluvčí společnosti Karel Taschner s tím, že Ostrov na této změně bude tratit, protože přijde o možnost, že v areálu by mohlo být něco lepšího.

Jak totiž ještě před referendem uvedl, společnost od začátku deklaruje, že 22,5 metru bude mít jen část haly. "Neplánujeme tedy tuto výšku v celém jejím objemu, ale jen na určité části. Takový je trend současné doby, taková je i poptávka ze strany zájemců, kteří by v halách mohli působit. Mění se intralogistika, zájemci poptávají právě takovýto model. Situace v Ostrově ale dospěla tak daleko, že ty firmy, které tu mohly najít zázemí, šly raději jinam, například do Chomutova. Ostrov tak přichází o ty nejlepší zájemce. Pokud bude mít hala jen 12 metrů, zájemce najdeme. O koho by mohlo jít, nebudeme zatím prozrazovat, už jen kvůli konkurenci. Boj na trhu je opravdu velký. Může to být logistická společnost, výrobní nebo kombinace obojího. Zájemce máme z obou sfér," poznamenal Taschner letos v lednu.