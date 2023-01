Už za pár týdnů, a to během února, bude vedení města Karlovy Vary vybírat jednu ze čtyř variant nové podoby Chebského mostu. Ten je v havarijním stavu, a pokud město nepřistoupí příští rok k jeho rekonstrukci, bude ho muset z bezpečnostních důvodů uzavřít. Radnice společně s Kanceláří architektury města (KAM), která má přípravu na rekonstrukci ve své gesci, rozhodla, že součástí návrhu bude i snesení strategické Horovy ulice pod její povrch, o čemž už Deník informoval. KAM proto vypsal poptávkové řízení na zhotovitele studie, do něhož se nakonec přihlásila čtyři architektonická studia. Projektanti si v říjnu lokalitu prohlédli a nyní předložili odborné komisi své finální návrhy.

"Všechny čtyři návrhy jsou hotovy. A musím říci, že každá kancelář přistoupila k nové podobě mostu velmi originálně. Odborná komise, v níž sedí zástupci KAMu, radní Petr Bursík, odborník na mosty i památkář, nyní materiály vyhodnotí. Prioritou je, aby návrh byl technicky proveditelný, aby byla v pořádku průchodnost, a pochopitelně se budou řešit všechna negativa i pozitiva," uvedl náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO) s tím, že o vítězi bude rozhodovat vedení města, které chce návrhy představit také zastupitelům a veřejnosti.

Chebský most podstoupil před třemi lety podrobnou diagnostiku, na základě níž odborníci vedení radnice upozornili, že rekonstrukce musí začít nejpozději v roce 2024. Tehdy se také začalo řešit, zda bude na zrekonstruovaném mostě zachován stávající provoz, nebo zda bude navýšen či naopak utlumen. Pak by se z něho stal most městského typu, kam by směla jen městská hromadná doprava a složky záchranného systému. Tato varianta nakonec zvítězila. Aby k ní ovšem mohlo dojít, musí být nejdříve postaven plánovaný most v Charkovské ulici. "Proto se s návrzích nyní počítá se zachováním nynějšího dvoupruhu. Až v budoucnu, kdy se počítá se snesením Horovy ulice pod povrch, by zde byl provoz utlumen," vysvětlil náměstek Trtek.

Otázka podoby nového Chebského mostu není ale tím největším problémem této zakázky. Tím jsou totiž její náklady, protože rekonstrukce technické památky je odhadována na 300 milionů korun, což je dvakrát tolik, než stála výstavba nového Dvorského mostu. "Napínáme všechny síly, abychom na tuto investici získali nějakou dotaci. Konkrétní dotační titul totiž na ni není. Snažíme se tedy sehnat jakékoliv informace, které by nás dovedly k nějakému možnému příspěvku," uzavřel náměstek primátorky.