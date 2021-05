„V současné době tak už dochází ke stavbě pilotů. Vznikne zde válec z betonu, který stavbu zpevní. Na pilotech se postaví základy, na nichž budou vybudovány mostní pilíře,“ informoval mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.

Původní Dvorský most sloužil řidičům do 14. března, od 15. března se uzavřel a následně společnost Eurovia, která je zhotovitelem, začala s jeho demontáží. Vlastní demolice začala 1. dubna. „Na počátku demolice byla firma s pracemi napřed, nyní vše už běží podle daného harmonogramu. Naštěstí nenastaly žádné závažné problémy,“ konstatoval mluvčí. Od 10. května je vedle Dvorského mostu uzavřen také Chebský most.

Někteří řidiči v pondělí nerespektovali zákaz vjezdu a most stejně přejeli. „Na Chebský most jsme dali zábranové ploty, přes které už je opravdu obtížné přejet,“ poznamenal mluvčí. Doprava je odkloněná přes dva nejbližší mosty – Ostrovský a Tuhnický, na němž jsou umístěny radary kvůli počítání hustoty dopravy. Údaje z nich pak poslouží při rozhodování o další budoucnosti karlovarských mostů.

Dvorský most staví společnost Eurovia za 150 milionů korun, což je o 30 milionů více, než jaký byl odhad města. Náklady na to hradí Karlovy Vary ze 700milionového úvěru, který si vzaly na velké investiční akce. Letos se proinvestuje 135 milionů, v příštím roce pak dalších dvacet. Nový Dvorský most má být hotový do konce roku, jeho stavba je zrychlená v rámci procesu žlutý fidic.