Kauza pašování mobilů do věznice ve Vykmanově se znova 19. února řešila u karlovarského soudu. Z jednání vyplynulo, že u hlavního líčení v dubnu by měl vypovídat odcházející ředitel věznice Pavel Zange i zaměstnanci Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Měli by vnést více světla k událostem z ledna roku 2018.

V případu jsou obžalováni dva muži – vězeň Stanislav Dér a bývalý vychovatel z Vykmanova Lukáš Kislinger. Právě on je obviněn, že Dérovi umožnil 8. ledna převzít balík s telefonem. Kislinger vinu popírá, trvdí, že jde o komplot vůči němu za to, že upozornil na nesrovnalosti ve věznici. „Dostali jsme od GIBS pokyn, že se máme zaměřit na zásilky pro Déra. Bylo podezření, že by mohly obsahovat zakázané předměty. Takovou zásilku jsme měli dát do objektu a vyčkat na reakci Kislingera,“ řekl u soudu Tomáš Žlutický, zaměstnanec Oddělení prevence a služby (OPS).

První takový balík přišel v prosinci roku 2017, Kislinger ho jako závažný Dérovi nepředal. „Další přišel 8. ledna. Balík jsme označili jako problémový, na rentgenu jsme viděli telefon ve velikosti zapalovače. Pan Kislinger ho Dérovi vydal s tím, že to bylo hrací přání,“ pokračoval Žlutický. První reakce na tuto událost přišla ale až 16. ledna, kdy OPS prohledalo Kislingerovu kancelář. Žlutický si nedokázal vzpomenout, zda byla prohlédnuta i cela Déra. „Při kontrole kanceláře pana Kislingera jsme našli kabely, nabíječky, jedno nevydané rádio, mobily žádné,“ upřesnil zaměstnanec OPS.

U soudu zazněl dotaz k telefonu, který se našel u jednoho z odsouzených 12. března roku 2018 a jenž byl ve spisu označen jako ten, co byl v balíku z 8. ledna. „Ten telefon si tipově podobal tomu, co měl být v tom balíku. Výrobní číslo jsme ale neznali,“ reagoval Žlutický. Balík tehdy nechalo OPS projet retngenem, z něhož si pořídilo snímky. Ty byly nakonec jediným prostředkem pro posouzení shody mobilů.

Sám Dér například při líčení upozorňoval na to, že objekt není dostatečně zajištěn kamerovým systémem. „Kdyby to tak bylo, tak tu dnes tuto věc řešit nemusíme,“ zdůraznil obžalovaný vězeň. Z 8. ledna totiž neexistuje záznam z kamer, který by dokázal, co se tu vlastně odehrálo. Jedna kamera umístěná na chodbě je přitom namířená na dveře bývalé Kislingerovo kanceláři. „Když jsem tento záznam chtěl vidět po půl roce, bylo mi řečeno, že se po třiceti dnech záznamy mažou. Proč si ho nikdo nevyžádal nikdo už dříve?“ nechápal bývalý vychovatel.

U soudu také zazněl dotaz, kdo dal pokyn vrátit závaznou zásilku určenou pro Déra zpět do objektu věznice. „Byl to ředitel. Zda k tomu dal písemný pokyn, ale nevím. Něco takového se stalo ve Vykmanově, kde pracuji od roku 2008, vůbec poprvé,“ dodal Žlutický.

U soudu měl vypovídat i Roman Martinec, který měl v lednu 2018 vidět na cele u Déra mobil, Martinec byl ale od května roku 2017 ve vězení v Horním Slavkově. Martinec mluvit u soudu odmítl, protože by svou výpovědí mohl způsobit stíhání vůči své osobě.