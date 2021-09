Karlovarský kraj chce podpořit zájem o pěstounství kampaní Staňte se pěstounem. Velká akce začíná už příští týden.

Ilustrační foto. | Foto: Dobrá rodina

O pěstounství není v České republice příliš zájem, a nejinak je tomu i na území Karlovarského kraje, kde by náhradní rodinu potřebovalo aktuálně téměř dvě stě dětí. Na problémy kolem pěstounské péče, která zaslouží podporu, má právě upozornit kampaň Staňte se pěstounem, do níž se už příští týden zapojí Karlovarský kraj ve spolupráci s městskými úřady a neziskovými organizacemi. Akce nese název Týden pěstounství v Karlovarském kraji. "Uskuteční se ve dnech 20. až 26. září a nabídne program pro odbornou i laickou veřejnost. Týden věnovaný pěstounství vyvrcholí v neděli 26. září Dnem (pro) pěstounství ve Světě záchranářů v Karlových Varech. Od 14 do 18 hodin jsou do areálu u KV Areny zváni všichni zájemci, pro které bude připraven bohatý program určený nejen pro pěstounské rodiny, ale i pro ostatní malé i velké návštěvníky," říká Iva Hauptmannová z oddělení sociálně-právní ochrany dětí z odboru sociálních věcí krajského úřadu.