Zatímco vedení města zájmy investora podporuje, opozice s tím má problémy, a proto referendum iniciovala. O následném prodeji pozemků bude ještě jednat zastupitelstvo.

"Těžko odhadnout, jak v referendu dopadneme. Otázkou je, zda bude vůbec platné a zda-li bude případně závazné pro další rozhodování zastupitelstva. Kdybychom sehnali sedm set lidí, tak by bylo referendum platné," říká opoziční zastupitel Jáchymova Michal Baláž. Podle něho je smyslem veřejného hlasování zjistit, jaký názor mají ke Skywalku místní obyvatelé. "Od začátku říkáme, že to je tak zásadní projekt, který ovlivní životy místních na desítky let dopředu, že by o tom měli rozhodnout lidi. To je zásadní věc, kterou od referenda čekáme," vysvětluje zastupitel.

Na Skywalku mu například vadí, že kvůli němu naroste doprava ve městě a že se městské pozemky prodávají za méně, než by za ně Jáchymov mohl dostat, tedy za 2000 korun za metr čtvereční, což je celkem asi 6 milionů korun. "Ceny nemovitostí letí nahoru, ale my pozemky prodáváme stále za stejnou cenu," dodává Baláž.

Podle starosty Bronislava Grulicha ale cena nízká není. " Do nedávna jsme ještě pozemky prodávali za 500 korun za metr čtvereční. Faktem je, že na tyto pozemky jsme si nenechali udělat znalecký posudek pro zjištění ceny, ale vycházeli jsme z podobných lokalit, na něž posudky máme. V tomto případě jde o les a my tu máme investora, který chce u nás realizovat velký projekt, díky čemuž se zvedne návštěvnost Jáchymova a tím i zaměstnanost. Pokud mu nevyjdeme vstříc, investor půjde jinam, a třeba ne ani daleko, a my z toho nic mít nebudeme. Je to kompromis obou stran," reaguje Grulich.

Skywalk chce na Klínovci postavit majoritní vlastník Jiří Rulíšek, který už Skywalk provozuje na Dolní Moravě poblíž Kralického Sněžníku, a to společně se svým obchodním partnerem, majitelem Skiareálu Klínovec Petrem Zemanem. Grulich připomněl, že právě díky nynějšímu rozvoji Skiareálu Klínovec se Jáchymovu pomalu zase vrací dech. "Kdyby nebyl, zůstali bychom stále dole. I díky tomu je o nás zase zájem, lidé tu chtějí stavět. My potřebujeme odliv lidí zastavit, dát jim práci," vysvětluje jáchymovský starosta.

Kvůli zvýšenému zájmu o Jáchymov se ale zvedají ceny za stavební pozemky. Starosta připouští, že to je dvojsečné. "Je to pravda a na jednu stranu to není dobře, že ceny parcel se zvedají. Ale my potřebujeme zájemce, kteří u nás budou stavět. Potřebujeme mladé lidi, kteří u nás ale musejí mít nějaké uplatnění," konstatuje starosta Grulich.

Dodává, že parkování je ve městě v podstatě vyřešené. Ročně se podle něho očekává až 250 tisíc návštěvníků, kteří by se ale měli rozptýlit na celý den, takže podobně jako u provozu vleků nebude jen hlavní nápor v 9 hodin ráno.

Jak poznamenává podnikatel Zeman, od města si kupují část lesa, kde má metr čtvereční hodnotu 30 korun. "A my ho kupujeme za dva tisíce. Na těchto pozemcích, které nejsou ani na vrcholu Klínovce, se navíc nedá nic jiného realizovat, nic jiného tam nepostavíte. Navíc si od města pronajímáme další pozemky určené pro chodník, za něž zaplatíme milion ročně. Na metr čtvereční nájmu to vychází pět set korun. To jsou opravdu značné peníze, a přiznám se, že jsme původně na tento návrh města nechtěli vůbec přistoupit, ale nakonec jsme souhlasili. Jde zkrátka o kompromis," říká majitel areálu na Klínovci s tím, že investoři jsou ochotni zafinancovat také dopravu směrem ke Skywalku. "Jsou tu dvě varianty, buď to vést ulicí K lanovce, my bychom ji rozšířili a udělali z ní vlastně bulvár. Druhou možností je pak vybudovat obchvat, což znamená postavit na své náklady zbrusu novou silnici," dodává.

Jak už Zeman před časem uvedl, na základě připomínek doznal původní návrh vyhlídkové věže řady změn. Její celková výška se snížila, díky čemuž už nemá zastínit dominantu Klínovce, místní rozhlednu. „Dominantou po zapracování připomínek zůstane rozhledna. Vrchol Stezky v oblacích má nakonec být o desítky metrů nižší než ona. Posunuli jsme i samotné umístění věže, a to o půl kilometru níže,“ uvedl tehdy Zeman.

Skywalk není jen adrenalinovou záležitostí. Na Moravě je věž vysoká 55 metrů. Ti odvážnější mohou k cestě dolů využít 101 metrů dlouhý nerezový tobogan s okýnky. Nabízí i výhledy z výšky do okolí.