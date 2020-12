Nečekaně velký zájem mají lidé v Karlovarském kraji o dobrovolné testování na covid – 19., které začalo dnes ráno. Už od ranních hodin proto pomáhají v karlovarské nemocnici s organizací městští strážníci i hasiči. Lidé jsou ovšem vstřícní, v klidu zůstávají ve frontách ve svých autech a na místě i přes poměrně velký nápor nedochází ke komplikacím.

„Do poslední chvíle jsme si nebyli jisti, zda toto odběrové místo otevřeme, chybí nám totiž personál. Stále evidujeme desítky nemocných zdravotníků, další chybějí i z jiných důvodů,“ vysvětlil mluvčí nemocnice Vladislav Podracký. Přesto bylo testování v karlovarské zahájeno, horší je podle něho personální situace v chebské nemocnici, které schází mnohem více zdravotníků. Proto zde zatím budou testovat jen v pondělí, středy a pátky. Pokud se personální situace zlepší a bude potřeba, dny nemocnice navýší.

„Zájem lidí nás opravdu mile překvapil, nečekali jsme to už jen s ohledem na zkušenosti, které máme s PCR testy, o něž zájem v poslední době opadl,“ konstatoval mluvčí nemocnice.

Každý, kdo se chce antigenními stěry otestovat a které hradí pojišťovny, se musí předem objednat. „Chtěl bych apelovat na všechny, ať nechodí na testování pěšky, ale přijedou auty, Pěší by se nám tu mohli hromadit a v takovém případě nejsme schopni zamezit případnému přenosu nemoci,“ upozornil Podracký.

Testy se na místě ihned zpracovávají. „Pokud člověku vyjde pozitivně a má příznaky, odchází domů s pokyny, že má zůstat v izolaci. Pokud nemá příznaky a test je pozitivní, přechází zájemce k dalším testům PCR,“ vysvětlila Nikola Bílská, která přímo na místě v odběrovém místě karlovarské nemocnice vyřizuje v počítači žádanky na PCR testování.

Redaktoři Deníku zde potkali hned několik lidí, kteří měli pádný důvod se otestovat. „Byla jsem v lázních, kde jsem se potkala s paní, u které se covid potvrdil. Mám strach, že ho budu mít taky,“ přiznala karlovarská seniorka. „Ztratila jsem čich a mám obavy, že jsem pozitivní. Chci mít jistotu,“ poznamenala Karlovaračka Heda Sýkorová. „Nás sem poslala hygiena, protože jsme v kontaktu s babičkou, která koronavirus má,“ konstatoval muž v autě, kde společně s ním seděla i žena a sedmiletá dcera.

Do testování se zapojila i jedna z karlovarských dětských lékařek. „Chtěla jsem lidem pomoci a odlehčit odběrovým místům,“ vysvětlila pediatrička Hana Brožová a pokračovala: „V tuto chvíli ale žádné volné testy nemám a další objednávky přijímat nemohu. Doufám ale, že v brzké době přijdou.“ Připojit se k těm, kteří dobrovolně testují, ale nebylo podle ní vůbec jednoduché. „Podmínky jsou velmi složité. Nakonec jsem se zaregistrovala u iniciativy Lékaři pomáhají Česku, kteří vše vyřídili za mě. Naprosto se ztotožňuji s myšlenkou jejího zakladatele Radka Mounajjeda, že každý by měl vylézt ze své komfortní zóny a začít něco dělat,“ dodala lékařka.

Na Chebsku se lidé mohou nechat otestovat například v areálu chebské nemocnice. „Chci mít jistotu, že nejsem přenašeč, proto jsem na testy přišla. Moji příbuzní se sem také chystají, tak doufám, že to do Vánoc stihnou,“ sdělila Jitka Nová z Chebu.

Na testování se chystá také Pavel Mrázek z Mariánských Lázní. „Mám starší rodiče, se kterými bych rád strávil vánoční svátky, a nechci riskovat. Na testování jsem objednaný příští týden. Je to před Vánoci, takže budu mít klid a nebudu se muset bát, že ohrozím rodiče, kteří by případnou nákazu mohli odnést vážnými zdravotními následky,“ řekl. Průběhu testování se nebojí. „Znám spoustu lidí, kteří říkají, že už by to nikdy nechtěli absolvovat, a také vím o mnoha těch, co tvrdí, že to vůbec nic není. Takže se necháme překvapit. Nemyslím si, že by se to nedalo vydržet. A hlavně, jde o mou jistotu.“