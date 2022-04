Velký úspěch slaví obec Kyselka se svým nově zprovozněným kempem Ontario. Do své správy jej převzala znovu vloni poté, co ukončila smlouvu s bývalými nájemci, během jejich působení areál značně zchátral. Kyselka do kempu investovala od loňska nemalé finanční prostředky a ve zvelebování pokračuje i letos. Díky tomu tak mohla areál už vloni částečně otevřít.