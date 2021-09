Na dálnici D6 navíc významně přispívá Evropská unie. „Obchvat Lubence byl z 85 procent financován z jejích zdrojů. Do dálnice D6 dala Evropská unie přes deset miliard,“ připomněla vedoucí zastoupení Evropské komise v ČR Dana Kovaříková.

Jak zaznělo při otevření obchvatu Lubence, peníze na dálnici D6, kvůli kterým se před lety její stavba i příprava zastavily, nebudou problém. „V příštím roce půjde ze státního rozpočtu rekordních 130 miliard do dopravní infrastruktury,“ sdělil ministr dopravy Karel Havlíček.

Vládní představitelé i zástupci ŘSD v úterý opět nešetřili sliby, jak bude dálnice dostavěna co možná nejrychleji. „Ještě letos chceme začít stavět u Krupé na Rakovnicku a v příštím roce navazující úseky u Hořesedel a Hořoviček. Zbylých pět částí bychom rádi začali v roce 2023, aby dálnice byla do roku 2026 v Karlových Varech,“ nastínil Mátl. Zmíněné termíny ale mohou ohrozit prodlevy s přípravou, hlavně s výkupy pozemků. A jako v případě úseku u Krupé také třeba protahující se výběrové řízení na zhotovitele.

Až vyrazí ve středu 1. září děti do lubenecké základní školy, poznají změnu na první pohled. Z obce na jihu Ústeckého kraje téměř zmizela auta. V úterý 31. srpna se u Lubence otevřel silniční obchvat, který severně od obce s 1 300 obyvateli vyrostl v rámci výstavby dálnice D6 Praha – Karlovy Vary – Cheb. První auta na něj vjela kolem půl třetí odpoledne, pokles intenzity dopravy byl okamžitě znát.

Nový úsek dálnice D6 z Prahy na Karlovy Vary u Lubence se v úterý 31. srpna otevřel pro dopravu. Obyvatelé obce se tak po desítkách let čekání konečně dočkali obchvatu, který odvede tisíce automobilů od jejich obydlí.

