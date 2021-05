Vedení obce Hory nesouhlasí se závěry zpráv ohledně vlivu na životní prostředí (EIA), které jsou zásadním materiálem pro povolení stavby místního logistického centra. Minulý týden proto podala obec žalobu. Představitelům Hor nevadí jen samotný obsah dokumentů, ale celý proces, který tomu předcházel. Jeho výsledkem je konstatování, že logistické haly, které mají sloužit pro internetový obchod, nebudou mít zásadní vliv na životní prostředí, ačkoliv se tam vyskytuje i chráněný luňák obecný. To ale podle zpracovatele nezávislého posudku Josefa Tomáška není překážkou pro stavbu hal.

„Lokalitu dobře znám. Luňák obecný tu sice nehnízdí, ale oblast je jeho lovištěm a samozřejmě součástí jeho biotypu. Žije tu jak hnědá, tak červená varianta, a i když hnízdí jen o pár metrů dál, haly mu rozhodně neprospějí,“ říká přírodovědec Vladimír Melichar.

Projekt podle něho může ohrozit ovšem i další živočichy, především obojživelníky, kteří žijí a migrují v místních rybnících. Právě v jejich okolí mají haly stát. „Jde například o velmi vzácného skokana ostronosého, ale i čolka obecného či zmiji. Největší problém, který vidím, je zásadní dopad na fragmentaci krajiny. Ta má totiž nějaký ráz, nějaký charakter a ucelení. Pokud se do ní postaví takto velká hala, tak to samozřejmě bude mít na fragmentaci krajiny vliv, je to zkrátka opravdu velký objekt,“ vysvětluje Melichar.

Zpracovatel nezávislého posudku Tomášek, kterého si najal krajský úřad, připouští, že hala bude mít na fragmentaci vliv. „Co se týče luňáka, má tam jen loviště, tak v ohrožení není,“ reaguje zpracovatel dokumentu. Podle odborníků se ovšem luňák vzdaluje ze svého hnízda jen na vzdálenost 1,5 kilometru, takže hnízdí opravdu blízko. „A ohledně dalších živočichů biologické hodnocení pro tuto zprávu zpracoval jiný odborník a jeho stanovisko by nemělo být chybné,“ poznamenává Tomášek.

Vedení obce i obyvatelům, jimž zahájení činnosti logistického centra zásadně změní život, vadí, že jednání v rámci EIA bylo nařízeno kvůli pandemii on-line přes aplikaci Teams a uskutečnilo se v polovině března. „Jsme toho názoru, že záležitost neměla takovou důležitost, aby se její projednání nemohlo odložit,“ říká starostka Lucie Hostašová.

Na přípravu jednání měla obec tehdy jen pár dnů, nestihla tak uspořádat za dodržení všech podmínek promítání na úřadě. Ne všichni totiž mají v Horách kvalitní anebo alespoň nějaké internetové připojení. „Tohoto jednání se navíc neúčastnili ani úředníci z územního plánování karlovarského magistrátu, ačkoliv haly nejsou v souladu s územním plánem obce. Nebyli na něm přítomni ani žádní úředníci inspekce životního prostředí či Ministerstva životního prostředí, i když byli pozváni,“ pokračuje starostka Hostašová. Žalobu obec podala na ochranu proti nezákonnému zásahu správního orgánu, kterým je Krajský úřad Karlovarského kraje. Ten na základě Tomáškova posudku vydal své stanovisko k EIA, také podle něho nebude mít centrum na životní prostředí zásadní vliv.

Úřad podle starostky vyvolává v lidech otázky a nedůvěru, proč takto postupuje. V procesu totiž nesedí termíny a informace. Hostašová poslala na úřad 21. dubna žádost o sdělení, jaké závěry jsou v nezávislém posudku. Odpověď jí přišla až 27. dubna. „Posudek ještě není k dispozici, a jakmile odbor životního prostředí obdrží tento posudek, bude zveřejněn a dostupný veřejnosti na webových stránkách, proto nám doporučují tyto webové stránky sledovat,“ stálo v odpovědi.

Posudek obdržel úřad už 22. dubna, zveřejněn byl ale až 11. května. Ředitelka úřadu Martina Vránová ještě před jeho zveřejním redakci Deníku sdělila, že závěry posudku sdělí odbor životního prostředí až společně se svým stanoviskem. „Na základě podání obce Hory ze dne 7. května krajský úřad dne 10. května posudek obci Hory poskytl. K chybné odpovědi ze dne 27. dubna ze strany krajského úřadu došlo na základě prodlevy v odeslání odpovědi, kdy text byl připraven ve stavu ke dni 22. dubna 9.31 hodin a posudek byl do naší datové schránky dodán téhož dne ve 12.08 hod. Prodleva v odeslání odpovědi, respektive nezaktualizování jejího znění byly chybou na naší straně. Krajský úřad zveřejnil závazné stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí na své úřední desce dne 11. května, současně byl v souladu s právními předpisy na internetu zveřejněn i posudek,“ reaguje ředitelka krajského úřadu.

Na základě kladného stanoviska vydaného krajským úřadem by mohl investor zažádat už o územní řízení. V tomto procesu bude potřebovat vyjádření všech dotčených orgánů.

Investorkou v Horách je podnikatelka Lucia Lettenmayerová. „O žalobě nevím. Já ani nevím, že existuje nějaký pták luňák. K přírodě se musejí vyjádřit odborníci, já jí nerozumím,“ komentuje aktuální vývoj investorka. Trvá na tom, že i současný projekt je v souladu s územním plánem, kde je dovolený obchod. „Ptali jsme se na ministerstvu, zda je e-komerce obchod, a odpověď zněla, že ano. Já zákon neporušuji. Jen se snažíme původní projekt zaktualizovat do současných podmínek,“ uzavírá Lettenmayerová.

Původní plán je starý asi dvacet let a na samém začátku se v něm počítalo s centrem služeb a obchodu. Mělo se jednat o obdobu plzeňské Olympie s obchody, multikinem a službami. Z původního plánu zůstal jen název a také rozloha, která činí 74 tisíc metrů čtverečních.

Zájmy investorky pomáhá v Horách prosadit bývalá vedoucí karlovarského stavebního úřadu Ivana Doubová, která jí pomáhá právě s přípravou územního řízení.