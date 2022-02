"My bojujeme vůbec o to, abychom momentálně přežili. Opravdu bojujeme o záchranu podniku. Ti nahoře nastavují zemědělskou politiku, ale dolů se přitom nepodívají," konstatoval jednatel Statku Bor Vladimír Matějů. Právě z této farmy pochází přitom mnoho oblíbených produktů, od mléka až po jogurty.

"Jestli odběratelé nezačnou reagovat na rostoucí náklady a nepřidají na ceně, za kterou od nás například vykupují kachny, tak to můžeme zavřít," potvrdil krizi i Jiří Vacek, jednatel františkolázeňské Farmy Poustka, která se specializuje na chov drůbeže. "Problém je i v tom, že v České republice se neúměrně plýtvá s potravinami a dovážejí se sem levné výrobky ze zahraničí. Jen v lednu se přivezlo do země 30 milionů vajec. Ta klecová se prodávala za korunu a třicet haléřů za kus. Spotřebitel si je následně kupuje za tři koruny. Stále se proto snažíme i naše vajíčka držet na třech korunách, jejich cenu bychom ale potřebovali asi tak o padesátník navýšit. Tím budou ale dražší než v obchodech a nebudeme jim tak schopni už konkurovat," poznamenal Vacek.

Děpoltovická farma Jiřího Kubernáta už podražila. Ceny výrobků šly o 10 procent nahoru. "Všechno se odvíjí od energie, která enormně zdražila, a tu my zkrátka potřebujeme ať už jen na hygienu, protože kravská vemena se musí oplachovat teplou vodou," vysvětlil Kubernát, který si je vědom, že zdražovat razantně nemohou, protože už před krizí byly regionální potraviny dražší než ty klasické v obchodech. "K tomu všemu musíte ještě přičíst náklady na plastové obaly. Kdybychom používali sklo, byly by naše výrobky ještě dražší," povzdychl si majitel farmy, jejíž oblíbené výrobky, jako je biomáslo, jogurty, kefír i tvaroh, se objevují v prodejnách v Karlových Varech, Nejdku i Jenišově. Zákazníci se ale už navykli a do Děpoltovic si pro ně jezdí sami.

Zdražily už i oblíbené knedlíky od Pastelákových z Hor. "Ceny jsme zvedli o deset procent a bohužel nevylučujeme, že jsme s tím skončili. Ani tento desetiprocentní nárůst ale nepokryje rozdíl ve zvýšených nákladech," uvedla majitelka rodinného podniku Renata Pasteláková. Houskový knedlík stojí tak od začátku února místo původních 20 korun 22, bramborový 28 a šest kusů kynutých knedlíků s borůvkami 43.

Na úpravě cen právě pracují i v Horském statku Abertamy Petra Zachardy. "Zatím budeme zdražovat, a to od pátku 18. února, jen některé výrobky z mléka. Litr mléka půjde z 25 korun na 27, trvanlivé sýry v průměru zdraží o 3,5 procenta, u čerstvých to bude něco mezi 7 až 7,5 procenty. Kilogram másla, které jsme doposud prodávali za 250 korun, bude stát 270. A to už nyní bylo prodělečné. Snažíme se udržet zákazníky, proto si velký nárůst cen nemůžeme dovolit," dodala Vlasta Jeřábková z Horského statku s tím, že zdražení se v nadcházejících dnech nevyhnou ani oblíbené uzeninové výrobky.