Je to už takový karlovarský evergreen, který ale bohužel nemá žádný posun k výrazné změně. Sokolovská ulice v karlovarských Rybářích dál patří mezi lokality, které jsou velmi problémové kvůli sortě lidí, jež se tam vyskytuje. Doplácí na to i místní provozovny a prodejny, které si mnohdy jen velmi těžko hledají své zákazníky. Aby se člověk vydal na Sokolovskou ulici, musí mít totiž už pořádný důvod. Navíc je tam problém s volnými parkovacími místy.

Obyvatelé Rybář dobře vědí, že nejhorší je úsek od Elity po Celní ulici. Této části Sokolovské ulice zkrátka na dobré pověsti příliš nepřidá sídlo Armády spásy, ani zchátralý areál pivovaru, který okupují bezdomovci a srocují se před ním opilci i lidé závislí na drogách, vyčkávající na svou denní dávku. Pro tu si mohou, jak je veřejným tajemstvím, dojít i do nedaleké ubytovny v Buchenwaldské ulici na Růžovém Vrchu, kde má být dokonce i varna. Aby zabránili přespávání bezdomovců na schodech před domy, nechali je někteří vlastníci nemovitostí dokonce zatarasit dveřmi.

IKEA bude v Chebu, ale bez masových kuliček. Podívejte se, kde

Sokolovská ulice je navíc místem s velkým počtem zastaváren, bazarů a vietnamských večerek. Stálice mezi provozovnami jsou opravdu spíše výjimkou. Už rok a půl zde ale funguje bistro Alan Kebab. "My si na zájem zákazníků stěžovat nemůžeme, lidé k nám jezdí i z centra města. To, co se tu ale pohybuje za lidi, je fakt hrůza. Zastávky jsou plné feťáků a různých individuí. Jsou tak otrlí, že i mě nabízeli drogy. Spořádaní lidé si nemají na zastávce kam sednout, a to ani důchodci," stěžuje si zaměstnankyně bistra Renata Nobigh.

Své o komunitě narkomanů a bezdomovců ví i Jan Hlavín, manažer velmi oblíbené prodejny Potraviny Na Růžku, která nabízí především regionální potraviny. Existuje tam už mnoho let a zákazníci do ní dojíždějí z celých Karlových Varů. "Nabízíme opravdu kvalitní zboží, které je pochopitelně dražší. Od toho se také odvíjí naše klientela. Abychom odradili různé pobudy, na které si naši zákazníci stěžují, musíme pro to také ale něco dělat. Tak jsme například zdražili alkohol. Stále ale vymýšlíme nové věci, abychom si klienty udrželi," poznamenává manažer prodejny. Podle něho je opravdu velkým problémem parkování na Sokolovské ulici. "I to byl důvod, proč zde mnoho obchodů skončilo. Řada lidí raději zaparkuje před hypermarketem než na této ulici," konstatuje.

Výzva policie: Poznáváte někdo dvojici zachycenou na videozáznamu

Jak Deník už v minulosti informoval, vedení města i městská policie o problémech na Sokolovské ulici vědí. Před časem vznikly dvě ankety, v nichž měli lidé sdělit, kde se cítí nejméně bezpečně, dvakrát vyhrála právě Sokolovská ulice.

"Na Sokolovské bývají problémy hlavně večer v letních měsících. Nejednou jsme tu zasahovali u různých rvaček mezi bezdomovci. Bývaly tu velké potíže s jedním mužem, ale ten se uklidnil. Co víme, tak má právě v Rybářích nějaký byt. Pivovar je ale stálé plný bezdomovců a narkomanů," uvedl vloni na podzim strážník městské policie Tomáš Vejvoda. "O ubytovně na Růžovém Vrchu také víme. Je to asi čtyři měsíce, co jsme tu zasahovali, protože se jeden z místních předávkoval takzvaným hnojivem. Tak se mezi narkomany říká údajně pervitinu, který není ředěný. Bylo tam tehdy celkem rušno, ostatní nájemníci na nás křičeli, ať ho necháme, a my se snažili jen pomoci," vzpomínal strážník.