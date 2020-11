Další pokus o krajskou koalici je zřejmě v troskách.

ODS a lidovci sice přijali pozvání k jednání o spolupráci s jednadvacítkou (STAN, Piráti, Místní, SNK1 a část VOK), ale trvají na postu hejtmana. A to i přes to, že lídr STAN Petr Kulhánek jim nabídl, že on hejtmanem nebude, ovšem nominace zůstane jednadvacítce. ODS a lidovci to odmítli, protože post hejtmana jim postoupilo až dosud s nimi spolupracující hnutí ANO. „Vaše nabídka je prakticky totožná s nabídkou, kterou jsme už obdrželi, a neodráží vývoj vyjednávání. Musíme proto s politováním oznámit, že na ní nemůžeme přistoupit. I nadále trváme na návrhu, že hejtmana bude navrhovat naše koalice,“ uvedli lídr ODS Karel Jakobec a za lidovce Olga Haláková. Další jednání s jednadvacítkou odmítli. Toto uskupení se ale nevzdává a znovu lidovce i ODS vyzývá k jednání. „Máme zato, že to je jediná cesta k řešení současné situace. Jsme připraveni stále, a rádi bychom pokračovali v konstruktivní diskusi nad kompromisem s cílem dosáhnout výsledku, který by mohl oslovit většinu a docílit vytvoření většinové koalice, která bude řešit skutečné problémy Karlovarského kraje.,“ uvedl lídr STAN Petr Kulhánek.