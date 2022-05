Přes půldruhého roku už trvá oprava Císařských lázní v Karlových Varech, které roky chátraly. Náročná rekonstrukce, na níž nádherná budova čekala celých dvacet let, zatím stála téměř půl miliardy a skončit by měla příští rok. "Do konce prvního čtvrtletí tohoto roku bylo prostavěno více než 493 milionů korun, předpokládaná částka za kompletní rekonstrukci se pohybuje kolem jedné miliardy korun, s vestavbou sálu pak kolem 1,3 miliardy korun. Práce na Císařských lázních by měly být dokončeny v dubnu roku 2023," uvedl Pavel Čekan (Místní), krajský uvolněný zastupitel pověřený dohledem nad opravou rázní.