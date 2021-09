Jenomže trpělivost s opravou Jízdárenské dochází nejen místním lidem, ale i karlovarskému magistrátu. Podle jeho mluvčího Jana Kopála zhotovitel od města převzal staveniště letos v srpnu. „Od té doby je provádění stavby v jeho gesci a plně za něj zodpovídá, s výjimkou období, kdy na stavbě prováděli práce jiní stavebníci – správci datových sítí. V tuto chvíli na stavbě nikdo nepracuje, a to už několikátý den. My jsme proto oslovili zhotovitele, proč tomu tak je, a jestli tím neohrožuje termín dokončení v listopadu letošního roku. Při jeho nedodržení mu hrozí smluvní sankce a pokuty,“ zdůraznil mluvčí magistrátu.

Jenomže ne nadlouho, protože rekonstrukce Jízdárenské tím jakoby skončila. Celý minulý týden se tam neobjevil jediný dělník, a až po urgencích lidí se tam uplynulý pátek objevilo několik dělníků. „Neděje se nic. Až dnes (24. září – pozn. red.) tam chvíli dělníci dělali, jinak nic,“ vylíčil současnou situaci jeden z místních podnikatelů. Že dělníci prorazili vodu, která tam několik hodin nešla, už rezignovaně komentoval jen slovy, že to snad není možné…

Po nesčetných stížnostech, a poté už zoufalých prosbách místních občanů o nápravu, magistrát zasáhl. Staveniště musela firma COLAS CZ , která zakázku od města získala, uvést do stavu, který riziko eliminoval, a lidé si konečně oddechli. .

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.