Stav strategického mostu, který je součástí velmi frekventované světelné křižovatky U Becherovky, je natolik vážný, že jeho rekonstrukci nemůže město oddalovat. Na základě diagnostického průzkumu, který se konal v roce 2020, musí začít nejpozději za dva roky. Mezitím ale architekti přišli s nápadem stáhnout křižovatku U Becherovky pod povrch. "Proto studie, na níž nyní přihlášené kanceláře pracují, budou obsahovat propojení obou záměrů, tedy jak rekonstrukci mostu, tak přemístění dopravy pod současnou křižovatku. Odpovídá to tak připravované studii širšího území, které začíná U Solivárny a končí až u Tuhnické lávky," vysvětlil ředitel Adamec.

I když se v rámci diagnostiky řešilo, zda Chebský most zůstane po rekonstrukci v nynější podobě, nebo se rozšíří, odborníci se nakonec shodli na současné verzi. Otázka, zda tam bude ponechán aktuální provoz, nebo se utlumí jen pro složky integrovaného záchranného systému a městskou hromadnou dopravu, čímž by z něho vznikl most městského typu, ale není stále rozhodnuta. "Most plánujeme stále stejný, tedy se dvěma jízdními pruhy. Ano, je ale pravda, že s ním počítáme do budoucna spíše jako s městským. Abychom tam provoz mohli nejdříve utlumit, musí stát přes Ohři ovšem nový most, a to plánovaný Charkovský. Jenomže to je opravdu budoucností. Náklady na něj podle hrubých odhadů mohou dosahovat až 400 milionů korun," konstatoval ředitel KAM. Dvorský most, který město otevíralo vloni, stál přibližně 150 milionů. Podle Adamce je ale plánovaný Charkovský mnohem delší a také komplikovanější, protože musí překonat i železniční trať a napojit se na průtah.

"Představa harmonogramu prací, které máme v daném území v úmyslu, je tedy, že nejdříve by se stáhla doprava z křižovatky U Becherovky pod komunikaci, přičemž provoz na Chebském mostě by zůstal stejný. Pak by se mohlo začít s výstavbou Charkovského mostu. A teprve následně po jeho dokončení by se z Chebského mohl stát most městského typu," doplnil Adamec.