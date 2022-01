Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje: "Já si novoroční předsevzetí nikdy nedával a letošek nebude výjimkou. Snažím se žít ve vnitřním klidu a rovnováze, a co mě k tomuto stavu vede, si ordinuji v průběhu celého roku, takže mi na nový rok nic konkrétního nezbývá. Přeci jen možná obecné předsevzetí – žít ve vnitřním klidu a rovnováze."

Jana Mračková Vildumetzová, exhejtmanka, poslankyně Parlamentu České republiky: "Vloni jsem strávila Silvestr v nemocnici, takže dnes jsou už má přání do nového roku opatrnější nebo spíše pokornější, než bývala dříve. Přála bych si, aby byl covid už pryč a neotravoval nás. A i když vím, že se nikdy nic nevrátí úplně do původních kolejí, tak bych si přála, aby to ty dřívější "koleje" alespoň trochu připomnělo. Přeju všem hlavně zdraví a spokojenou rodinu, protože to je největší štěstí. A pokud jde o předsevzetí, tak je moc neřeším. Já jsem žena činu, takže, když se pro něco rozhodnu, tak to většinou také hned udělám."

Co přinesl rok 2021? Projděte si nejdůležitější události v Karlovarském kraji

Renata Oulehlová, poslankyně Parlamentu České republiky, starostka Sokolova: "Novoroční předsevzetí si nedávám. Snažím se po celý rok žít tak, abych si předsevzetí dávat nemusela, neboť ze zkušenosti vím, že se těžko dodržují."

Miroslav Balatka, senátor: "Ani já si žádná novoroční předsevzetí nedávám."

Petr Kubis, exhejtman, velitel Městské policie Sokolov: "Moje novoroční předsevzetí jsou stále stejná. Sám sobě vždy slíbím, že se budu více věnovat sám sobě a své rodině, ale zatím se mi to nikdy nepodařilo naplnit podle mých prvotních představ. Tak snad příští rok to již vyjde. Myslím si, že všichni si poslední dobou uvědomujeme, že zdraví není samozřejmost a každá chvíle strávená s nejbližšími je okamžik v životě, který má opravdu smysl. Přeji všem, aby si našli v příštím roce co nejvíce času pro sebe, rodinu a své přátele…"

Marcel Vlasák, velitel Městské policie Karlovy Vary: "Novoroční předsevzetí si již dlouho nedávám. Pokud se rozhodnu pro nějakou změnu, tak okamžitě bez ohledu na datum. Jsem od přírody jako většina chlapů líný, takže spoléhám na návyk, který někdy až s protivnou rutinou pro okolí aplikuji den co den. Předsevzetí? Možná nebýt často protivný."

Na Nový rok se bude testovat na Pomezí, další místa jsou nejistá

Štěpán Romuald Rob, farář z Římskokatolické farnosti Rybáře - Karlovy Vary: "Mám rád co řekl jeden světec, že dávat si předsevzetí před Bohem je stejně absurdní jako kdyby si milující matka dávala předsevzetí vůči svému milovanému dítěti. Je to tedy stále stejné: hledat cesty jak růst v lásce i pravdě vůči Bohu a vůči lidem, jak oběma farnostem Rybářím i Stanovicím ještě více otevřít dveře a přinášet Boha lidem a lidi k Bohu. Aby lidé věděli, že farnost je domovem a místem, kam se mohou schovat, přijít a najít pro svůj život sílu."

Jan Bureš, poslanec Parlamentu České republiky, starosta Ostrova: "Já si předsevzetí nedávám, dokonce jsem nedávno četl v knížce Marka Ebena Myšlenky za volantem krásný citát: "Chcete-li pobavit Pánaboha, řekněte mu o svých plánech". Tak se toho držím."

Tomáš Wizovský, kastelán Státního hradu a zámku Bečov nad Teplou: "Z profesního hlediska je mým novoročním předsevzetím, po letošním uspěném zpřístupnění horní části hradu Bečov, realizovat započatou reinstalaci dolního zámku, vrátit mu tak reprezentační roli vévodské rezidence a tím symbolicky oslavit 20 let mého působení na Bečově v roli správce. V osobní rovině bych si pak přál najít více času na svoji rodinu, outdoorové sporty a mít možnost se zase více věnovat spolkovému a komunitnímu životu v Bečově nad Teplou.“

Jana Pavlíková, mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje: "Moje novoroční předsevzetí je ujet na kole o něco víc kilometrů než letos. I kdyby to bylo o kilometr, i to se počítá."

Jan Kopál, mluvčí Magistrátu města Karlovy Vary: "Obecně si žádná předsevzetí nedávám, ale příští rok bych chtěl prožít ve větší kondici než ten letošní – ten covid mi znechutil i plavání a ježdění na kole…"