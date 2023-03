"Uskutečnila se řada jednání, a to i s námi, ale zatím není rozhodnuto. Podle volební kalkulačky je možností na obsazení rady více. Vím, že se jednalo i s panem Poledníčkem," reagovala poslankyně a zastupitelka za SPD Karla Maříková. "Ano, možnost, že by Ostrováci usedli do rady, tady byla. Jednali jsme o tom v našem uskupení, ale pro nás není výměna za OMD přípustná. Zastáváme spíše širokou koalici. Určitě tedy nejsme pro, abychom nahradili dosavadního radního pana Netrha. Ostrov má před sebou řadu důležitých úkolů a domníváme se, že by je nejlépe zvládl formou široké koalice," reagoval Marek Poledníček z Ostrováků, který do podzimu loňského roku zastával funkci místostarosty.

Accolade chce v ostrovském areálu sto nákladních ramp. Město z toho má obavy

Dosavadní koalici tvořili původně zástupci a nezávislí za ANO, které má v zastupitelstvu pět mandátů. Dále jde o Místní hnutí za harmonický rozvoj se čtyřmi zastupiteli, OMD se třemi a Unie pro sport a zdraví s jedním zastupitelem. Koalice potřebuje jedenáct hlasů. Vedle těchto uskupení se dostali do zastupitelstva již zmiňovaní Ostrováci (2 mandáty), SPD (2) a ODS (4), jejíž členství je v radě města kvůli silným antipatiím mezi ní a některými vrcholnými představiteli města ale v podstatě nereálné. Tím jsou možnosti koaliční kalkulačky vyčerpány a nezbývá nikdo jiný než právě SPD.

Zdroj: Jana Kopecká

"Tento týden bychom měli podepsat novou koaliční smlouvu, kde OMD bude nahrazen jiným politickým subjektem, a to SPD. V rámci nové koaliční smlouvy by místo pana Netrha měla usednout na pozici neuvolněného radního paní Věra Maříková," konstatoval starosta Hanakovič. "Nebudu se k obsazení rady města vyjadřovat do doby, než bude podepsána koaliční smlouva," reagovala na tyto informace poslankyně Maříková, kandidátka na novou radní je její matka.

Velikonoce se prodraží. Domácí vejce stojí ale stejně jako polská v obchodech

Jak Hanakovič konstatoval, na začátku utvořené koalice nikdo nepředpokládal, že by koalice vydržela jen pár měsíců. "Bohužel jsme se všichni poznávali, OMD je nové politické uskupení, zkrátka nám zaslali písemné vyjádření, že odstupují z koaliční smlouvy a půjdou pro město pracovat z opozice. Mě samotného to velice mrzí, nikdy bych nepředpokládal, že by se koalice rozpadla po tak krátké době. Jelikož jsme chtěli udržet koalici, pracovat pro rozvoj našeho krásného města, oslovili jsme SPD, na tomto partnerovi se shodl náš zastupitelský klub ANO. Věřím, že nyní budeme v klidu pracovat pro Ostrov necelé čtyři roky volebního období," dodal Hanakovič, který řady ANO opustil ještě před svým zvolením poté, co zapřel tomuto hnutí, že měl trestní minulost.

O konání mimořádného zastupitelstva informoval Deník sám Netrh, který vysvětloval, že ke kolizi mezi ním a zbytkem rady došlo především kvůli personálnímu obsazení ředitele Domu kultury. "Už delší dobu jsem se necítil v radě příliš komfortně," poznamenal. Neshody se členové snažili řešit smírčím řízením, které však dohodu nepřineslo. Podle Netrha mělo pro něj platit od 1. dubna takzvané tříměsíční období hájení, kdy neměl být z postu radního odvolán. "O žádné dohodě, že by měl pan Netrh zůstat do konce června na pozici uvolněného radního, nevím," uzavřel Hanakovič.

Houpací most ve Svatošských skalách je uzavřen. Loket chystá velkou opravu