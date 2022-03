Mechanismů, jak mohou památkáři, kteří jsou vývojem situace nemile zaskočeni, bourání zastavit, příliš není. Proto odbor památkové péče krajského úřadu už v pátek 11. března požádal odbor dopravy magistrátu o součinnost. Vedoucí odboru dopravy Lenka Kůsová totiž tvrdí, že o nelegální demolici neměla tušení a proto o tom ani nikoho z odpovědných úřadů neinformovala, a že účastníkem řízení o dopravní uzavírce je jen žadatel a policie. "Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zaslal dne 11. března odboru dopravy Magistrátu města Karlovy Vary výzvu k součinnosti s odkazem na ustanovení § 8 zákona č. 500/2004 Sbírky, správního řádu v zájmu výkonu dobré správy a o podniknutí takových kroků, které by zabránily nezákonnému provedení demolice objektu Kolmá 835/21. Odbor dopravy jsme upozornili, že demolice objektu není příslušným stavebním úřadem povolena a není k ní vydáno ani souhlasné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku památkové péče. Výzva k součinnosti byla směřována v obecné rovině, protože nám není známo, zda a případně jaké kroky by mohl v tomto případě odbor dopravy konkrétně učinit," uvedla Jitka Čmoková z oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností krajského úřadu.

I když památkáři tímto svým vyjádřením v podstatě žádají úředníky karlovarského magistrátu, aby jim pomohli zabránit v nezvratném rozhodnutí, reakce magistrátu pro ně příliš příznivá není. "Odbor dopravy v zájmu výkonu dobré správy řeší požadavky stavebníků, správců inženýrských sítí, pořadatelů společenských akcí a podobně o úpravy dopravního značení nebo uzavírky komunikací. Každý je oprávněný o takové opatření požádat, a jediným kritériem pro vydání takového povolení je, zda je možné takové omezení na místní komunikaci připustit," vysvětlil mluvčí magistrátu Jan Kopál, podle něhož se odbor dopravy nezabývá, a ani mu nepřísluší zabývat se tím, jestli má stavebník stavební povolení nebo zda má souhlas či objednávku od rozvodné společnosti k opravě jejích rozvodů a podobně.

"Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci se vydává jako opatření obecné povahy. Odbory krajského úřadu také jistě vedou podobná řízení, je nám proto záhadou, proč uvádějí, že „je výzva k součinnosti směřována v obecné rovině, protože nám není známo, zda a případně jaké kroky by mohl v tomto případě odbor dopravy konkrétně učinit“. Správní orgány kraje musí vědět, co je opatření obecné povahy a jakými předpisy se řídí. Například podle § 173 odstavce 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek, a podle § 174 odstavce 2 lze soulad opatření s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení. Očekávali bychom proto od jiného správního orgánu v případě jeho výhrad spíše nějaký správní úkon, například návrh na přezkum, než „výzvu v obecné rovině“. To, že žadatel tvrdí, že chce provádět demolici, je problematika jiného správního orgánu, stavebního úřadu či orgánů památkové péče," reagoval mluvčí Kopál.

Pokud žadatel skutečně bývalou tělocvičnu, která má podle památkářů velkou historickou, architektonickou i kulturní hodnotu, zbourá, poruší zákon a dočká se zřejmě pokuty. Právě ta je pro něj podle informací Deníku lépe snesitelná než samotná oprava objektu, který před rokem vyhořel a znalci tam dokonce našli tři kanystry od hořlaviny. Podle informací Deníku byla ohledně nelegální demolice kontaktována už i Policie České republiky.

"Odstraněním stavby, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, se právnická osoba dopustí přestupku. Co se týče trestného činu, nezákonné zbourání objektu v památkové rezervaci by mohlo být posouzeno také jako přečin zneužívání vlastnictví. Přestupku by se mohla též dopustit realizační firma. Proto jsme dne 11. března upozornili žadatele o dopravní uzávěru, že demolice objektu není příslušným stavebním úřadem povolena a není k ní vydáno ani souhlasné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku památkové péče, a že by se mohli odstraněním stavby bez povolení stavebního úřadu dopustit přestupku," uzavřela Čmoková z krajského úřadu.