Vrchol nejvyšší hory Krušných hor přikrývá mlha stlačovaná ocelovým nebem. Na svahu pod oranžovými bublinami se ale hemží lyžaři a u nástupu na lanovku se shlukují do jediného moře těl. Přijelo jich na tisíc dvě stě, aby si po pandemických letech konečně užili plnohodnotnou sezónu. Skiareál Klínovec pro začátek otevřel sjezdovku Dámská a od pátku do neděle nasadil nižší ceny.

První lyžovačku si v sobotu nenechal ujít Martin Králíček s desetiletou dcerou Janou, se kterou sem jezdí pokaždé okolo Mikuláše. “Přijíždíme vždy na první lyžování,” potvrzuje táta. Podmínky si chválí. "Sice je sjezdovka dole trochu ledovatá, nahoře je ale dobrá. Hezký sníh, takže si to užíváme. Také jsou dnes nižší ceny, což je fajn, brzy do bude darda. Jezdíme i do Krkonoš a tam je to teprve nářez,” srovnává náklady.

První sníh přijel vyzkoušet také Radek Novák z Prahy nebo Ondřej Lhotský z Rakovnicka. "Je to super! Napoprvé podmínky skvělé, akorát je tu hodně lidí, jinak je to ale paráda," ocenil Ondřej. Hory má prý rád obecně. "Vymetám všechny sjezdovky, kde to jen jde, Klínovec mám nejblíž,” dodává.

Karlovarská teplárenská zdražuje teplo pro domácnosti. V průměru je to 250 korun

Lyžařská instruktorka Tereza, která pochází z Karlových Varů, se trochu mračí na davy lyžařů. “Jezdí se dobře, je tu ale strašně narváno, protože otevřeli jen jednu sjezdovku, která navíc není stoprocentně funkční. Na jedné straně je uzavřená,” hodnotí. “Jinak ale dobrý. Sníh je super a počasí je fajn,” smířeně krčí rameny.

Klínovec zatím otevřel jen jedinou sjezdovku, protože na dalších není dost sněhu. Dámskou se pro začátek podařilo vystlat půlmetrovou vrstvou převážně technického sněhu, která při mínus pěti stupních dobře drží. V dalších dnech má přituhovat, takže budou sněžná děla chrlit další sníh na okolní sjezdovky, aby se v pátek 16. prosince mohla rozjet druhá lanovka a otevřít alespoň další dvě sjezdovky.

Skiareál Klínovec obvykle zahajuje sezónu na přelomu listopadu a prosince, letos mu ale počasí nepřálo. “Na rozdíl od zbytku republiky nám nenasněžil skoro žádný přírodní sní a teploty se dlouhodobě nedržely pod nulou, aby se dalo zasněžovat,” přibližuje podmínky vedoucí areálu Martin Koky. Areál pro začátek vrhl největší úsilí do přípravy alespoň jedné sjezdovky, tou je modrá Dámská, která měří kolem 1,2 kilometru. V pátek ji sjíždělo kolem pěti set lyžařů, v sobotu už jich byl více než dvojnásobek – skoro tisíc dvě stě, což je o 20 procent více, než na začátku loňské sezóny.

Děti z "Dukly" na Mlýnské kolonádě nezapomněly ani na Ukrajinu

Po víkendu se Skiareál Klínovec opět uzavře a bude nonstop pokračovat v zasněžování. Přednostně se zaměří na jižní stranu hory, která už spadá pod Karlovarsko, a kde zimní středisko vedle jáchymovské lanovky vystavělo novou sjezdovku. “Jmenuje se Lázeňská a se svými 3,4 kilometry je nejdelší sjezdovkou v České republice,” připomíná největší novinku letošní sezóny Koky.

Skiareál Klínovec patří k největší v zemi, a když je kompletně otevřený, nabízí 31,5 kilometrů sjezdovek, jízdu na jedenácti vlecích a pěti lanovkách. Jak avizoval na podzim, jízdné bude letos o zhruba deset procent dražší. V hlavní sezóně vyjde denní lístek pro dospělého na 980 – 1090 korun. Ovšem do této neděle je to za 500 a pro děti po třech stovkách. Tedy za ceny začátku loňské sezóny.

O něco podražilo také občerstvení. Podle Aleny Korejsové, která obsluhuje zákazníky ve vyhřívaném stanu pod Dámskou, ceny stouply o zhruba deset procent. Čaj tam lyžaři dostanou za 48 korun, espresso za 65 a velkou Plzeň dvanáctku za 67. K zakousnutí je panini za 95 korun nebo o deset korun levnější tousty se šunkou a sýrem či polévka.