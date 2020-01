Pokuta za neočipovaného psa může být pro právnickou osobu až 300 tisíc korun.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Zodpovědní majitelé registrovaných 3 200 psů v Karlových Varech, kteří je nechali očipovat, mají začátek letošního roku bez problémů. Ti, kteří ale tuto novou povinnost nesplnili, by se mohli divit. Pokud by se jim pes zaběhl, pak je čeká pokuta, a to až do výše dvaceti tisíc korun. Právnickým osobám dokonce až 300 tisíc korun. Nové nařízení od 1. ledna 2020 zavádí novela veterinárního zákona. Od tohoto data musí být mikročipem označen každý pes, štěňata od třech měsíců.