Odmalička ráda tvořím, hrozně mne to baví a věnuji tomu spoustu času. A poté, co jsem byla roky zaměstnancem několika firem, jsem se rozhodla, že jestli si mám sama ručit za svůj plat, tak to udělám tímto způsobem. Navíc tady v Prostiboři žiji, mám to tu ráda, takže bych to tu ráda trochu oživila. Vždyť i malé obce mohou nabízet pěkná a zajímavá místa a věci.

Co všechno budete nabízet?

Od každého něco. Šperky, svícny, drátkové výrobky, kožené věci jako například kabelky, ale taky úžasné diáře. Dále ručně šité oblečení, obrázky, nejrůznější bytové dekorace. Mám kolem sebe kolektiv žen, které rády tvoří a budou do galerie dodávat také svoje originální výrobky. Tyto ženy jsou sice ze širšího okolí, ale já bych sem ráda postupně nalákala i regionální tvůrce a tvůrkyně a navázala s nimi spolupráci. K podpoře této galerie pracuji na tom, abych tady mohla mít i výdejní místo Zásilkovny. Určitě bych se tak dostala do širšího povědomí lidí z okolních vesnic. Ušetřím jim spoustu času, který tráví dojížděním pro balíčky a zásilky do vzdálenějších výdejen. A také bych ráda měla nějaké doplňkové zboží. Zjišťovala jsem situaci v obci a třeba starší obyvatelé by přivítali, abych nabízela nějaký ten pamlsek pro jejich domácí mazlíčky, krmivo pro pejsky a kočky a různé sezonní věci. To bych samozřejmě měla v další místnosti, nikoliv v galerii. A myslím, že toho bude časem více, záleží na poptávce.

Proč jste zvolila název Půlnoční slunce?

Kdysi jsem si nechala udělat tetování, které tak nějak sedí k mojí povaze. Mám pocit, že celý život mne provází spojení slunce a měsíce. Jednou jsem navštívila kartářku, která mi řekla, že já prostě jsem den a noc. A protože občas trpím nespavostí, asi jako většina z nás, tak v tu dobu se mi hlavou honí nejrůznější nápady a představy. Postupem času jsem skutečně vysledovala, že nejlepší nápady u mě přicházejí kolem půlnoci. Tím vzniklo Půlnoční slunce.

Prodejní galerie nabídne díla řady výtvarnic.Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Jak budete mít otevřeno?

Tím, že zde mám i ateliér, kde pracuji, budu mít pevnou otevírací dobu od pondělí do pátku. O víkendu jsem ochotná zaběhnout sem po telefonické domluvě. Bydlím v Prostiboři, takže by to neměl být problém, pokud nebudeme s rodinou někde mimo obec. A do budoucna bych ráda rozjela i eshop. Zatím na to nemám časovou kapacitu, ale je to hudba nedaleké budoucnosti. Veškeré informace mohou zatím zájemci sledovat na mém dosavadním facebookovém profilu Dílnička u Zíků.

Jak se k vašemu nápadu staví rodina?

Mám obrovskou, ale opravdu neskutečnou podporu muže, bez něho bych to nezvládla. A ruku k dílu přikládají i děti. A jsem vděčná také starostce obce, která mi pomohla s pronájmem prostor.