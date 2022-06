Se zahájením kampaně v Karlovarském kraji je přijel 10. června osobně podpořit předseda Ivan Bartoš. „Nyní jsou Piráti jak součástí úspěšného vedení kraje, tak ve vedení několika měst, kde budou mandáty od občanů obhajovat. Za pirátskými zástupci je vidět skvěle odvedená práce a věřím, že získají důvěru voličů, aby dále dělali to, co je správné,“ uvedl Bartoš.

V Karlových Varech, kde jsou Piráti v opozici, povede pirátskou kandidátku zastupitelka Barbora Hradečná: „Čtvrtým rokem bojujeme za přístupnější a otevřenější radnici, která je nyní zabetonovaná. Čtvrtým rokem přinášíme spoluobčanům informace o tom, co vedení města chystá a upozorňujeme na špatné hospodaření. Je třeba posunout se do 21. století. Chceme Karlovy Vary jako moderní, sebevědomé a udržitelné lázeňské město, ve kterém se dá žít. Ve kterém mohou žít mladí lidé,“ zdůraznila..

V Mariánských Lázních bude už podruhé obhajovat pozici starosty Martin Kalina. „Poslední roky byly spíše krizovým managementem než vedením města, ale zvládli jsme to. Čekají nás však další výzvy. Oprava radnice, rekonstrukce veřejného osvětlení, rozvoj sportovně-relaxačního areálu v Hamrníkách, výstavba městských bytů a mnoho dalšího. Věřím, že voliči naši práci ocení a dostaneme znovu šanci posouvat Mariánské Lázně k lepšímu,“ uvedl.

Mandát obhajují Piráti také v Lokti, kde vede kandidátku už podruhé současný starosta Petr Adamec. „Když jsme město před čtyřmi lety, před covidem, kůrovcem a válkou přebírali, tak mělo město na účtech 32 milionů. Tuto částku se nám podařilo i při zachování masivních investic ztrojnásobit. Intenzivně jsme investovali do infrastruktury, škol, veřejných prostranství, zeleně a mnoha dalších věcí. Naším hlavním cílem do budoucna je skloubit požadavky občanů, podnikatelů i návštěvníků města,“ sdělil.

Součástí koalice jsou Piráti v Chebu, kde povede kandidátku radní Ondřej Špendlíček. Přestože jsou Piráti podle něj na chebské radnici v pozici minoritního koaličního partnera, daří se jim prosazovat nejdůležitější témata. „Jsem rád, že tuto příležitost máme, a věřím, že i do budoucna budeme mít možnost pirátské hodnoty v Chebu prosazovat,“ uvedl Špendlíček.

V Sokolově jsou Piráti již čtvrtým rokem v opozici. Lídryní se stala zastupitelka Tereza Zykánová, podle níž je Sokolov město, které má lidem co nabídnout, ale je potřeba na tom pracovat. „Je nutné podpořit mladé, aby neodcházeli pryč, nenechat si utéci jejich nápady, vize a nadšení, které jsou pro lidi ve městě nejdůležitější. Abychom toho dosáhli, musíme jim nabídnout kvalitní a dostupné bydlení, možnost pracovního uplatnění a různé způsoby trávení volného času,“ konstatovala Zykánová.

Opoziční práci se věnují Piráti také ve Valči, kde byla lídryní zvolena Nikola Kassl. “Naším cílem je mít transparentní obecní vedení. Minimálně se o to snažíme poslední čtyři roky online přenosy našeho pirátského zastupitele z veřejného zasedání zastupitelstva. Rádi bychom ale šli dál – transparence projektů je jediná cesta, jak zabránit předsudkům o korupci,“ zdůraznila.

Historicky poprvé staví kandidátku Piráti a nezávislí kandidáti v Nové Roli, vede ji Petr Antonín Kumstát. „Jsme toho názoru, že na městě má být zastoupena i mladší generace, která dokáže na problémy nahlížet jinak než ostatní. Máme spousty nápadů, které bychom chtěli realizovat. My nabízíme mladou vizi, se kterou chceme vedení města zvládnout,“ uvedl.

Piráti konečně odtajnili i svého kandidáta na senátora. O toto křeslo za ně bude usilovat ekonom Bohdan Vaněk. Jako klíčové priority vidí školství, ekonomiku a životní prostředí a zdůraznil i využití potenciálu Karlovarska.

„Karlovarsko je obvod č.1. A na tohle místo patříme. Dnes může rozkvět kraje přinést ekonomika a podnikání opřené o moderní trendy. V Senátu se proto chci soustředit právě na podporu rozvoje firem, chytrých trendů, hodnotných pracovních míst. Této oblasti se jako projektový manažer, matematik a ekonom věnuji již téměř dvacet let,“ uvedl Vaněk. „Cítím, že s obrovským rozvojem technologií a průmyslu se leckdy bohužel ztrácí jasná hranice mezi prospěchem a škodou. Nesmíme se nechat strhnout jednoduchým krátkozrakým řešením. Proto se zasadím o zachování pestré a zdravé přírody. Své děti vychováváme pro svět, jaký bychom si všichni přáli mít,“ vysvětlil.

Bohdan Vaněk vystudoval matematické modelování na FJFI ČVUT, finance na VŠE Praha a ekonomii na CERGE UK. Pracuje jako projektový manažer regionální poradenské společnosti a věnuje se převážně podnikatelským rozvojovým projektům spolufinancovaným ze strukturálních fondů EU.