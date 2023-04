Vrchní díl plavek nebudou muset nosit návštěvnice koupališť a bazénů v Berlíně v sousedním Německu. Jak uvedl tamní list Berliner Morgenpost, vše začalo stížností ženy, která byla nucena opustit venkovní bazén, protože měla odhalený hrudník. Obrátila se na ombudsmana, který souhlasil, že šlo o diskriminaci na základě pohlaví, a následně úřady rozhodly, že zahaleny musí být primárně pohlavní orgány. V Čechách se podobná situace zatím neřešila.

Bude plavání v bazénech nahoře bez povoleno? | Video: Deník/Kateřina Součková

„Veřejný ochránce práv se podobným případem v českém prostředí nezabýval,“ potvrdila Deníku mluvčí kanceláře veřejného ochránce práv Markéta Bočková. Redakce Deníku oslovila provozovatele bazénů a koupališť napříč Karlovarským krajem. O ničem podobném neuvažují. Zejména na přírodních koupalištích lidé i provozovatelé tolerují maximálně opalování žen nahoře bez. Do vody jdou pak většinou v plavkách. Tolerují také koutky plováren, které jsou odlehlé od veřejnosti i dětí. Tam se pár nudistů najde.

"Oficiálně u nás nuda pláž nemáme. Pár naháčů se najde v klidové zóně, kde není pláž ani žádné atrakce, takže tam nechodí děti. Jde o část koupaliště, která leží bokem a tolerujeme to. Žádné stížnosti jsme prozatím neevidovali. Zrovna tak neuvažujeme o zřízení oficiální nuda pláže. Nejsme sice puritáni, ale ani nejsme v tomto ohledu tak daleko jako například v sousedním Německu. Najdou se návštěvnice, které se bez horního dílu plavek opalují. Jakmile ale odejdou z deky do vody či například pro občerstvení, plavky si opět obléknou," říká šéf sokolovského koupaliště Michal Karel Kotous.

Nudistickou pláž nemá ani koupaliště Rolava v Karlových Varech - Staré Roli. "Tuto možnost návštěvníkům nenabízíme, ani jsme o ni neuvažovali. Nebyla po ni ani poptávka mezi návštěvníky našeho areálu," říká Simona Vránová, ředitelka KV City centrum, která plovárnu provozuje.

To v sokolovském krytém plaveckém bazénu se naháči obou pohlaví mohou potkat. Avšak pouze ve společné sauně a pouze za předpokladu, že to sami chtějí.

"Dle návštěvního řádu, který jsou všichni povinni dodržovat, musí mít každý návštěvník plaveckého bazénu plavky. Že by se některá z žen či dívek chtěla koupat takzvaně nahoře bez, jsme ještě nezažili a tudíž ani neřešili. Třeba to někdy přijde, ale dle současných obecných pravidel v naší společnosti tomu nevěřím. Někdy v budoucnu by to možná mohlo být doménou velkých měst, kde je větší anonymita," myslí si vedoucí sokolovského bazénu Karel Koutecký. Zároveň upozorňuje na to, že v Sokolově mají společnou saunu, kde se muži i ženy v nahotě mohou potkat. "Pokud chtějí, tak ano. Kdo nechce, ten může využít naší nabídky, kdy jsme vyčlenili určené dny a hodiny ve společné sauně určené jen pro ženy a naopak jen pro muže," dodal Koutecký.

Že na to nejsou Češi připraveni, si myslí i návštěvníci krytých bazénů. "Ženy nahoře bez do krytého bazénu podle mého názoru úplně nepatří. Myslím si, že by poté mohly čelit různým narážkám, poznámkám či nevhodnému okukování. Vím, že některým ženám, zřejmě těm mladým, by to nevadilo. A možná by se pak zvedla i návštěvnost bazénů, ale nejsme na to u nás asi připraveni," říká jeden z občasných návštěvníků sokolovského bazénu Jaroslav Moutelík s tím, že by pak museli provozovatelé bazénů řešit možné stížnosti ze strany dámského pohlaví. Odložit si vrchní díl plavek je podle něj normální na letním koupališti, kde se ženy chtějí opalovat.

Vyznavači nudismu jsou opačného názoru. "Pokud na to nejsme připraveni, tak ať nudistům vyhradí určité dny, kdy mohou do bazénu přijít. Prozatím si ale poradíme, jezdíme na volně přístupné vodní nádrže a najdeme si koutek kde nikomu nevadíme. Jeden takový je léta v Tatrovicích a tam nepřekáží nikdo nám ani my nikomu jinému," říká jeden z vyznavačů nudismu Tomáš, který do Tatrovic jezdí řadu let.

V Německu může jít o zakořeněnou oblibu freikoerperkultur, známé pod zkratkou FKK (nudismus - pozn. redakce), která sahá až do 19. století. Co si o plavání bez vrchního dílu plavek myslíte, nám dejte vědět v anketě.