"Já se lyžařům ani nedivím. Mě by se také nechtělo v dešti lyžovat. Vypadá to, že se kromě Silvestra počasí přece jen konečně trochu umoudří a teploty půjdou dolů. Hlavně už nemá pršet, což je pro vlekaře asi úleva," říká jeden z lyžařů Pavel Holan z Kraslic.

Obleva silně poznamenala Ski areál Bublava Stříbrná. Vánoční týden měl být nejsilnější, ale kvůli neustálému dešti se vleky 22.a 23. prosince zastavily, takže to bylo s návštěvností špatné. "Nyní se opět jezdí na červené, čtyřsedačce, i v dětském parku, který funguje ve středu, pátek a sobotu. Areál je otevřen od 9 do 17 hodin a večerní lyžování je do 20 hodin," hlásí bublavští vlekaři. Otevřena je i půjčovna škola. nechybí ani občerstvení. Další části areálu, modrou a bar Igloo otevřeme s příchodem dalších mrazů. Snad se předpověď zlepší," doufají v Bublavě.

Mezi dětmi z mateřinky se při adventu cítili senioři jako doma

S návštěvností na tom o Vánocích byli zřejmě nejlépe vlekaři ve vyšších polohách Krušných hor. Například na Klínovci bylo lidí bylo dostatek. Podmínky tam byly a jsou stále velmi slušné. "Teploty lehce pod nulou, v úterý a v noci na středu jsme dosněžili to nejnutnější a teď už zbývá si jen užít utažený sníh na sjezdovkách. V provozu jsou všechny lanové dráhy, otevřena je také nová nejdelší sjezdovka v České republice. Večerní lyžování probíhá každodenně do konce roku na sjezdovce Dámská s vyhřívanou lanovkou," tvrdí ve Skiareálu Klínovec.

Nesjízdná je bohužel horní část propojovací cesty Rondo. Mezi Neklidem a vrcholem Klínovce pendluje skibus. Dolní část Ronda z Neklidu ke spodní stanici Jáchymovská je sjízdná. Více informací je na sociálních sítích.

Občerstvit se lyžaři mohou v restauraci Pod Pařezem a Moser, ve stánku u Dámské nebo v jednom z après-ski barů. V provozu jsou skibusy na linkách B, C a D. Skibus na lince A nejezdí z důvodu uzavření lyžařského střediska na Fichtelbergu.

Ve ski areálu Plešivec otevřeli v úterý 27. prosince sjezdovku Renatu s lanovou dráhou Abertamy a sjezdovku Hanu s lanovkou Pstruží. V provozu bude lyžařská škola, dětský park a půjčovna. Na svařák a něco drobného bude možné si zajít do Bistra Chalupa u lyžařského parku, Skibaru přímo na sjezdovce a Hotelu Zelené Údolí ve Pstruží. Informovali o tom vlekaři z Plešivce.