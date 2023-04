Vedení města v úterý společně s odborníky rozhoduje, který architektonický návrh na Chebský most dostane zelenou.

Návrh | Foto: Vizualizace: KAM

Už v úterý 17. dubna bude vedení města Karlovy Vary společně s Kanceláří architektury města (KAM) a odbornou komisí vybírat ze čtyř nových podob Chebského mostu. KAM už totiž obdržel návrhy od všech čtyř architektonických kanceláří, které se přihlásily do poptávkového řízení na zhotovitele studie. Jak už Deník informoval, Chebský most čeká kompletní rekonstrukce, v rámci níž může tato strategická karlovarská dopravní spojka, která je technickou památkou, doznat značné proměny. KAM už návrhy od jednotlivých architektonických studií zveřejnil v pátek na svém facebookovém profilu a během následujícího víkendu se kolem nich strhla vášnivá diskuse mezi Karlovaráky. Jednotlivá řešení nabízejí totiž opravdu originální zpracování. Jedna studie například dokonce navrhuje paralelní lávku vedle současného Chebského mostu.

"O návrzích už odborná veřejnost společně s památkáři diskutovala. Z jednání vzešla určitá stanoviska, která budeme v úterý konzultovat s vedením města. Osobně doufám, že už na tomto úterním jednání vybereme konkrétní návrh, pokud ne, tak se stane určitě do konce dubna," uvedl ředitel KAMu Karel Adamec, který má mezi návrhy svého favorita, prozradit ho ale nechtěl. "Nedá se říci, že by v těch čtyřech zpracováních bylo nějaké, které by splňovalo všechny požadavky. Všechny návrhy mají své zápory i klady. Je tedy dosti pravděpodobné, že nevybereme jedno architektonické studio, ale že oslovíme nakonec dvě, která by vzájemně spolupracovala. Technicky to možné je," doplnil ředitel KAMu, kterého potěšil velký zájem Karlovaráků na toto téma na sociální síti, čímž vlastně vznikla i menší anketa mezi občany. Ti budou moci všechny čtyři návrhy komentovat ještě 30. května na výstavě v sídle KAMu na náměstí Dr. Milady Horákové.

"V rámci podání návrhů mě samotného překvapil rozdílný přístup ve zpracování, v řešení. Předpokládali jsme, že prostorové uspořádání mostu zůstane stejné, ale studia si pohrála i s touto otázkou. Někdo se nebál paralelní lávky, někdo zase rozšíření mostu, jiné studio představilo nadčasové ztvárnění, architekti se nebáli použít ani mostový oblouk. Zajímavé také bylo, že některá studia počítala s narovnáním komunikace Chebského mostu až k budově magistrátu," pokračoval Adamec. Jak dodal, i když některé návrhy počítají s kruhovým objezdem právě v části před magistrátem města, ani na jedné straně se v budoucnu s okružní křižovatkou nepočítá. V místě u Becherovky se má totiž doprava stáhnout pod povrch, aby se dopravní situace v této lokalitě zklidnila. I s tímto faktorem měla studia počítat.

Snesení Horovy ulice pod nynější komunikace je ovšem stále poněkud vzdálenou budoucností. Stejně tak jako to, že Chebský most má v budoucnu být jen mostem městským, má tedy sloužit především chodcům a umožnit průjezd jen složkám integrovaného systému a městské hromadné dopravě. Než se tam doprava utlumí, musí totiž nejdříve stát zcela nový Charkovský most v Tuhnicích. Otázkou je, kde na to město vezme peníze. Jen rekonstrukce Chebského mostu, která musí na základě diagnostických zkoušek začít nejpozději v roce 2024, má totiž stát 300 milionů korun.