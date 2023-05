Město zatím zjišťuje, jak to bude se zájmem o občerstvení. Toalety se zde ale instalovat nebudou.

Podívejte se: karlovarská Náplavka začíná poprvé žít

Nový karlovarský volnočasový areál Náplavka, který spojuje lokalitu od Tuhnické lávky až po Chebský most, byl sice otevřen už vloni v listopadu, ale počasí zatím nedávalo Karlovarákům příliš šanci, aby si ho mohli řádně užít a vyzkoušet všechny prvky. Až v posledních dnech se vyčasilo, a tak Náplavka začíná konečně žít.

U řeky Ohře je tak možné potkat nejen rodiče s malými dětmi, které si užívají na prolézačkách a zkouší různé místní vychytávky, například i vodní šroub, lidé odpočívající na piknikové louce, ale také pesjkaře, protože pro psy je tu vyčleněn speciální prostor na agility, nebo i seniory užívající si petanque a nebo jen tak sedící na lavičkách.

V současné době zde zahradníci dolaďují ještě zbytek zeleně. V budoucnu by se tu, jak vedení města avizovalo, mělo objevit i nějaké občerstvení. Toalety zde ale radnice instalovat nebude. Může ta to především fakt, že Náplavka se nachází v aktivním záplavovém území.

Toalety tak návštěvníkům Náplavky budou k dispozici v prostorách Loděnice a na Meandru. „Dohodli jsme se s nájemcem Loděnice, že umožní návštěvníkům Náplavky využívat zdejší toalety. Na oplátku mu za to snížíme měsíční nájem o deset tisíc korun. Jeho povinností tak bude udržovat toalety v čistotě, veřejnost je bude moci využívat bezplatně, a to v hlavní sezóně. Je to bráno jako služba pro veřejnost,“ informoval náměstek primátorka Miroslav Vaněk (Karlovaráci). „Od myšlenky, že bychom na Náplavce budovali speciální toalety, jsme upustili. Tato investice by byla poměrně nákladná. Navíc jsou v dostupné vzdálenosti hned dvě zařízení, kde toalety jsou,“ upřesnil radní Petr Bursík (ODS).

Jak doplnil náměstek Tomáš Trtek (ANO), pokud by záchody nestíhaly nápor veřejnosti, bude tento problém radnice operativně řešit.

„Co se týče občerstvení, připravujeme na to pilotní projekt. Uvidíme, jaký bude o takzvané foodtrucky zájem, a to nejen ze strany poskytovatelů, ale i veřejnosti,“ dodal náměstek Trtek.

Nová karlovarská Náplavka dokonce soutěží s číslem 15 v letošním ročníku o Nejlepší stavbu Karlovarského kraje. Celý areál je dlouhý 1,1 kilometru. V plánu jsou tu různé výstavy, akce i koncerty. Proto vedení města uvažovalo, že by se část produkce Karlovarského kulturního léta mohla přesunout právě sem. Náplavka se začala budovat vloni krátce po ukončení filmového festivalu. Město přišla na 38 milionů korun bez DPH. Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) na podzim při jejím otevření kvitovala, že Náplavka je důkazem toho, že město konečně začalo pracovat s řekou. V lokalitě totiž vznikla řada pláží a pontonů, před Loděnicí byly vybudovány až k Ohři schody.