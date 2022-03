Kdo může, pomáhá. Gulášovou polévku tam rozlévají mluvčí policie. Policisté, hasiči, dobrovolníci, zaměstnanci z Centra na podporu integrace cizinců, předkladatelé, pracovníci Úřadu práce a mnoho dalších je nyní v KV Areně k dispozici těm, kteří pomoc potřebují. Před okénky, za nimiž sedí zaměstnanci cizinecké policie, stojí Ukrajinci dlouhé fronty mnohdy i s malými dětmi v náručích. Je tam mnoho dětí. Některé si hrají v poklidu na zemi s hračkami, které jsou volně k dispozici, některé sedí tiše u stolů s tablety či mobily.

Na ukrajinských hranicích se vydělává na uprchlících. Za osobu chtějí i 300 euro

"Do Karlových Varů jsme přijely včera večer, a to já, má sestra a má kamarádka. Jsme tři ženy a máme s sebou sedm dětí. Přijely jsme sem, protože tu pracují naši manželé. Ubytování jsme našly v ubytovně na teplárně," říká odevzdaně dvaatřicetiletá paní Sichnatalie, která s sebou do Karlových Varů přivezla dvě své děti, a je velmi vděčná, že Česká republika takto pomáhá. "Pocházíme ze Zakarpatské oblasti poblíž Lvova. Ukrajina je naše zem, nechali jsme tam rodiny. S sebou jsme si každá zabalily jen jeden kufr," pokračuje paní Sichnatalie. Cesta do Karlových Varů pro ně nebyla až tolik komplikovaná, použily hranice s Maďarskem, které jsou volnější, ty musely přejít pěšky. "Měly jsme domluvenou dopravu od hranic do Prahy, odkud jsme sem přijely autobusem. Vše bylo celkem rychlé, v pondělí jsme vyrazily z domovů a už večer jsme byly v Praze. Tam už ale nejel žádný autobus, a tak jsme přenocovaly v hostelu," dodává žena.

"Co bych vzkázala Putinovi?" přemýšlí chvíli tiše paní Jevgenie z Mivgorotu, další z žen, která využila koordinačního centra v KV Areně, a pak odpoví: "Raději, no comment. Chtěla bych zůstat doma a nebát se jít spát." Do Karlových Varů přijela se svou jedenáctiletou dcerou, doma nechala rodiče i sestru, s nimiž je v neustálém kontaktu. Na cestě, kterou se svou dcerou částečně ušla pěšky, jela vlakem i autobusem, strávila tři dny a využila polské hranice. "Přijela jsem do Karlových Varů, protože tu mám kamarádku. Přes jednoho agenta mám přislíbenou práci servírky. Agent by nám měl zajistit i ubytování," uzavírá paní Jevgenie.

Lidé se ptají po krytech, kraj jich má k dispozici sedmdesát

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině funguje v KV Areně od úterka. Přijímá uprchlíky z válkou zasažené Ukrajiny, kteří se tam zaregistrují, získají umístěnku pro ubytování v regionu, zdravotní pojištění a vyřídí žádosti o příslušné dávky ze sociálního systému. "Na chodu centra se podílejí zástupci Policie ČR, Odbor azylové a migrační politiky MV ČR, Úřad práce, Všeobecné zdravotní pojišťovny, Hasičského záchranného sboru, Karlovarské krajské nemocnice a dobrovolníci, jako jsou tlumočníci, sociální pracovníci a další," vysvětluje mluvčí policie Kateřina Pešková.

Centrum funguje 24 hodin denně 7 dní v týdnu. "Policisté z odboru cizinecké policie registrují nově příchozí občany Ukrajiny k pobytu na území Karlovarského kraje. Přítomni zde budou také policejní krizoví interventi, kteří se zaměří na akutní řešení problémů těchto osob v jejich obtížné životní situaci. V centru se pohybují také policejní preventisté, kteří dětem rozdávají materiály, jako jsou pexesa nebo omalovánky s pastelkami a další preventivní drobnosti, aby si mohly zkrátit dlouhou chvíli při čekání a přišly na jiné myšlenky," uzavírá mluvčí.