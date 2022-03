Podívejte se: Neklid se loučil se sezonou, ve snowparku bylo živo

Letošní zima nekompromisně končí. Do neděle 27. března byly v provozu lanovky a sjezdovky směrem do Jáchymova a na Neklidu. Od pondělka 28. března budou udržovány už jen sjezdovky na severní straně Klínovce, kde je plánován provoz až do Velikonoc.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Pohoda, slunce, Neklid, to je prostě RetroJam. | Foto: Deník/Jana Kopecká

S dobrou náladou se přišli se sněhem na božídarský Neklid rozloučit milovníci adrenalinové jízdy a skoků. Ve zdejším snowparku se totiž konal už 10. ročník legendárního RetroJamu, který se i letos uskutečnil v tradičním dress code ve stylu retrooblečení 90. let. A závodníci skutečně nic neošidili. Na svah se postavili ve žhavých modelech, které hýřily barvami i šusťákem. RetroJam se koná na Neklidu od roku 2011 a patří mezi velmi oblíbené akce obzvláště v komunitě snowboardistů. Kvůli pandemii měl dva poslední roky pauzu. Foto: Jaro vylákalo lidi do přírody, do Svatošských skal proudila procesí